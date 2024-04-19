特朗普掩口費案｜有陪審員身份曝光准退出　第3日開庭終選出12人

美國前總統特朗普（Donald Trump）涉嫌偽造商業記錄，隱瞞向成人電影女星支付掩口費的刑事案件，4月18日繼續遴選陪審員，2名日前已獲選的陪審員退出。其中一人稱個人資訊被公開，令她擔心會受恐嚇而要求退出，已獲法官批准。另外一人的原因暫未公布。第3日開庭最後選出12名陪審員，仍須繼續選出6名候補成員。



該名陪審員向法官指出，傳媒報道令其身份曝光，有親友和同事因此與她聯絡，令她感到害怕和會受恐嚇。她指在此情況下，不相信自己能繼續做到公平和公正，確保決定不受外界所影響。

承審法官梅爾昌（Juan Merchan）再次要求新聞媒體，不要報道候選陪審員或陪審員的的工作地點。

為保護此案12名陪審員和6名候補陪審員免受滋擾，此前梅爾昌已下令對他們保持匿名，並對特朗普下發禁言令，阻止批評陪審員、證人在內的出庭人員。