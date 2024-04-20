美國國務院有信心120天內敲定AUKUS新貿易豁免

美國國務院周五（19日）稱「完全有信心」，在120天內與澳洲和英國敲定澳英美安全協議（AUKUS）國防項目的新貿易豁免。這雖然意味着計劃將進一步推遲，但美國旨為對抗中國的舉措將會有積極成果。

路透社報道，依照美國總統拜登去年12月22日簽署成法的2024年國防授權法案，他必須在立法120天內確定澳洲和英國是否擁有「與美國相當」的出口管制制度，從而獲得貿易豁免。

120天期限將在星期六，也就是4月20日到期。

美國國務院在此期限到期的前夕發表聲明說：「在與澳洲和英國共享的標準框架內，我們的出口管制體系享有豁免，是利用和最大化發揮我們國防工業基地創新力量的一個關鍵。」

聲明說：「我們完全有信心在未來120天內，根據利益相關者的意見最終敲定新的貿易豁免。」

美國國務院的聲明顯示拜登推遲做出一個積極的決定，但他有多120天的考慮時間。

英國政府發表聲明說，「熱烈歡迎」在推動AUKUS前進方面「取得重大進展」。

聲明說：「英國和澳洲有望滿足美國《國防授權法》（National Defense Authorization Act，簡稱NDAA）的要求並受益於豁免。我們相信，到接下來的120天，我們將完成全面實施美國國際武器貿易條例（International Traffic in Arms Regulations，簡稱ITAR）的所有要求。」