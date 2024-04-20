中國使館斥英國政客涉華言論造謠惑眾破壞兩國關係

中國駐英國使館發言人日前就英方涉華錯誤言論答記者問。中國駐英國使館發言人表示，中方堅決反對並強烈譴責英方政客有關涉華言論，並敦促英方政客停止造謠惑眾，停止破壞中英關係。



有記者問：據報道，英國副首相杜永敦（Oliver Dowden，又譯道登）4月18日在就經濟安全問題發表講話時，妄稱中國在新疆、香港、南海存在「侵犯行為」並對他國進行「經濟脅迫」。他還表示，英國將對技術領域對外投資和對外教育交流加強審查。請問使館有何評論？

中國駐英國使館發言人說，英方政客有關涉華言論純屬顛倒黑白、惡意污衊，中方對此堅決反對、予以強烈譴責。

圖為2024年4月16日，倫敦有人拿着印有英國國旗的膠袋。（Reuters）

使館發言人指出，新疆、香港事務純屬中國內政，也根本不存在所謂「侵犯」問題，更輪不到英方指手畫腳。中國堅定維護在南海的領土主權和海洋權益，堅定維護南海和平穩定。中方堅決反對任何人在南海挑事生非、破壞地區穩定。至於英方指責中國搞「經濟脅迫」，這純屬無中生有，無比荒唐。

使館發言人說，如果英方限制技術領域對外投資和對外教育交流，將極其不明智，會嚴重影響英國技術進步和教育事業發展。

使館發言人強調，中方敦促英方政客停止造謠惑眾，停止破壞中英關係。