駐港公署譴責英國《半年報告》干預港務　無阻一國兩制行穩致遠

外交部駐港特派員公署昨日（15日）發聲明，強烈譴責英國政府再次發表所謂《香港問題半年報告》，故伎重演拿《中英聯合聲明》大做文章，老調重彈攻擊抹黑「一國兩制」，惡意詆譭香港國安法、《維護國家安全條例》和新選舉制度，粗暴干涉特區司法和法治，外交部駐港公署發言人予以強烈譴責。



發言人指出，昨天恰逢中國第九個「全民國家安全教育日」。今天的香港，告別了動蕩不安的局面，徹底終結了維護國家安全「不設防」的歷史。在香港國安法和新選舉制度有力護佑下，香港走出「黑暴」，重歸秩序和法治，迎來從由亂到治走向由治及興新階段。

發言人表示，英方一面口口聲聲說維護法治，一面公然干預香港特區司法，甚至要求釋放正在審理案件的當事人，充分暴露其無視法治的真面目。英方一面指責香港《維護國家安全條例》有違國際人權法，一面卻忘記了自己去年剛通過更為嚴厲的國安法，更顯其虛偽雙標。

發言人表示，香港回歸後，《中英聯合聲明》的歷史使命已然完成。英方至今仍指責中方違反聯合聲明，對回歸後的香港念念不忘其所謂「責任」，不過是為自己繼續干預香港事務、禍亂香港製造藉口。奉勸英方從殖民舊夢中徹底清醒過來，認清其在香港既無主權、又無治權、更無監督權的現實。

發言人強調，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政。任何抹黑唱衰香港的雜音，都撼動不了「一國兩制」行穩致遠的堅定步伐。新時代「香港號」列車必將一往無前，不容阻擋。公署敦促英方尊重國際法原則和國際關無基本準則，尊重香港由治及興的客觀事實，盡早放下殖民傲慢和霸道思維，停止插手干預香港事務和中國內政。