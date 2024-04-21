泰國首相顧問：英祿或效仿他信模式回國

泰國首相顧問披集預計，流亡海外的他信妹妹英祿（Yingluck Shinawatra）可能會以同他信（Thaksin Shinawatra）的方式返回泰國。



《曼谷郵報》報道，披集說，他信回國的方式合乎法律程序，過程也不複雜，政府也沒有以雙重標準對待達信。英祿可以採取同個方式，問題只在於英祿要何時回國。

被問及英祿是否計劃返回泰國時，披集說他還不知道。「我們已經很久沒有聯繫了。」

現年57歲的英祿在2011年至2014年間擔任泰國首相，因在執政時推行數十億美元的大米補貼計劃而被控瀆職，於2017年被判處五年監禁。英祿在法院宣布判決前出逃海外。

75歲的他信去年8月結束流亡生涯返回泰國。他本被判入獄八年，但獲得泰王特赦，刑期減至一年，今年2月獲准假釋出獄。

泰國前首相他信（Thaksin Shinawatra）2023年8月22日返抵曼谷後，向支持者致謝。（Getty Images）

隨着泰國最高法院過去幾個月接連撤銷對英祿的部份訴訟案和逮捕令，形勢對英祿回國愈來愈有利。他信早前說，他相信英祿在國外的日子很孤獨，希望她今年可以回國。

不過，英祿仍有2017年判處的刑期在身，因此司法部長他威4月18日說，英祿如果回國，一抵達泰國就會被送進監獄，政府不存在採取雙重標準對待她。

他威也否認有類似他信回國的「模式」可以給英祿參考。

本文獲《聯合早報》授權轉載

