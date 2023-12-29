泰國前總理英祿2024或返國　專家：為泰黨前進黨將有激烈競爭

泰國法院日前裁決，前總理英祿（Yingluck Shinawatra）瀆職罪不成立，並撤銷對她的逮捕令，坊間隨即盛傳流亡海外的英祿可能在2024年返回泰國，並按照她哥哥、前總理他信（Thaksin Shinawatra）的做法尋求泰王特赦。分析認為，現在確實是英祿回國的最佳時機。



據《曼谷郵報》報道，前紅衫軍領袖賈都蓬（Jatuporn Prompan）稱，英祿有可能在明年返回泰國。

他說，按照他信2023年8月返泰後的事態發展來看，英祿回泰尋求特赦的前景似乎更為明朗。「英祿案的處理程序同他信案是一樣的，因此我相信她會在新年後回國。」

2023年6月，56歲的英祿接受訪媒體訪問時表達了她想回國的願望，「不過，這取決於命運，我現在必須忍受現狀並等待時機。」

圖為泰國前總理他信（Thaksin Shinawatra）2023年8月22日返抵曼谷後，在機場與女兒貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）一同向支持者致謝。（Getty）

親他信為泰黨掌權 英祿回國應可全身而退

泰國資深媒體人巴威（Pravit Rojanaphruk）接受《聯合早報》訪問時說，他認為英祿明年返回泰國的可能性很高。

巴威分析，他信回國後獲得泰王局部特赦，他服刑期間也一直住院，沒有遭到人們廣泛反對，加上泰國現在由親他信的為泰黨掌權，英祿回返泰國應該可以全身而退。「事實上，現在是她回國的最佳時機。」

他信8月22日回到曼谷，結束15年海外流亡生活。他在曼谷監獄呆了幾個小時，當晚就轉到警察醫院就醫。9月1日，他信獲得泰王特赦，刑期從原本的8年減為1年。10月中，他信接受骨科手術，之後懲教署多次批准他繼續住院，至今住院超過120天。

泰國前副總理、律師威沙努（Wissanu Krea-ngam）說，英祿可能符合尋求泰王特赦的資格，但她須先回國自首，走完整個司法程序。

雖然泰國最高法院政治職位刑事法庭星期二（12月26日）宣判，英祿2011年抽調國家安全委員會秘書長職務而被指控的瀆職罪名不成立，但她還在另一罪名下獲刑5年。

英祿因在執政時推行的大米補貼計劃而被控瀆職，泰國法院於2017年判處她5年監禁，不過，英祿在法院宣布判決前便流亡海外。

圖為泰國總理賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）2023年12月17日在東京出席東盟-日本建交50周年峰會。（Reuters）

分析：為泰黨與前進黨將展開激烈鬥爭

泰國蘭實大學（RSU）政治學助理教授萬威七（Wanwichit Boonprong）認為，英祿可能在兩三年內重返泰國，並指如果英祿收到「回家」的訊號，那就意味着保守派希望他信能和妹妹英祿聯手，對抗預計在下屆大選將成為為泰黨競爭對手的前進黨。

他告訴《聯合早報》，政治分析員普遍認為，未來三四年，這兩政黨將展開激烈鬥爭。

此外，應該服刑的他信一直留在醫院內，引來泰國反對黨和一些民眾不滿，因此，英祿日後回國是否受到特別待遇，也備受泰國各界關注。

泰國反對派政治團體「泰國學生人民改革網絡」領導人披集（Pichit Chaimongkol）強調，英祿隨時可以回國，但她必須尊重司法制度。

他說，如果英祿回國後受到優待，無疑是在火上添油。如果為泰黨允許這種特權，將形同政治自殺，屆時總理賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）領導的現任政府將成為「短命政府」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

