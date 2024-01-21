英祿會否返回泰國？　學者：取決於他信假釋後民眾反應

撰文：聯合早報
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泰國前首相他信（Thaksin Shinawatra）持續獄外留醫引發爭議，他的妹妹、前首相英祿（Yinglak Chinnawat）是否會依照他信的腳步返回泰國，備受各界關注。受訪學者指出，他信2月將符合獲得假釋的條件，英祿能不能返回泰國，取決於民眾在他信獲得假釋後的反應。

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院（Yusof Ishak Institute）泰國研究項目客座資深研究員兼項目主任登沙（Termsak Chalermpalanupap）接受《聯合早報》訪問時說，英祿隨時能返回泰國，問題在於她回國後須要面對5年的刑期，以及一宗未解決的貪污案。

英祿因在執政時推行的大米補貼計劃被控瀆職，泰國法院於2017年判處她5年監禁，但她在法院宣布判決前流亡海外。此外，她也面對濫用2億4000萬泰銖（約5274萬港元）公款的指控。

智庫與諮詢公司鑠翼國際事務（Solaris Strategies）高級分析師穆斯塔法（Mustafa Izzuddin）受訪時說，除懸而未決的法庭案件，泰國政局的波動性、軍方搖擺不定的立場和褒貶不一的國內輿論，都有可能成為英祿返回泰國的絆腳石。

不過，他也指出，雖然英祿回國有相當大的風險，但目前由為泰黨執政，相比以往這個風險降低許多。

他說：「很難說何時是英祿回國的最佳時機，但她在他信刑滿獲釋後回國的可行性會更大，因為他出獄後可以利用人脈，讓他妹妹更容易返回泰國。」

圖為泰國前首相他信（Thaksin Shinawatra）2023年8月22日返抵曼谷後，在機場與女兒貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）一同向支持者致謝。（Getty Images）

他信的假釋問題會是英祿決定是否回國的關鍵。登沙指出，他信2月22日「服滿」一年刑期的一半。此外，他因年事已高、身體欠佳和剩餘刑期不足6個月等原因，將符合獲得假釋的條件。

泰國懲教署副署長西提（Sitthi Sutivong）1月17日回復媒體詢問他信是否可能在2月獲釋時說：「根據相關標準，他信符合特殊假釋條件。」

泰國國立發展管理學院民調中心（NIDA）主任素威差（Suvicha Pouaree，暫譯）受訪時直言，他相信他信很可能會在第一時間申請假釋，並順利在2月底前獲釋。

素威差和登沙都認為，如果他信在沒真正入獄服刑的情況下獲得假釋，英祿還必須等待觀察一段時間，看看會否引起泰國民眾和反對派的強烈反彈。

素威差說：「若示威規模不大，也沒有什麼嚴重事件發生，那就輪到英祿返回泰國了。」

現年74歲的他信2023年8月22日回到曼谷，結束15年海外流亡生活。他在曼谷監獄逗留幾個小時，當晚就轉到警察醫院就醫。9月，他獲得泰王特赦，刑期從原本的8年減為一年；10月中，他接受骨科手術，之後懲教署多次批准他繼續住院，至今住院超過140天。

英祿：圖為2019年3月22日，泰國前首相英祿在香港出席姪女的婚宴。（Getty）

英祿要避牢獄之災　還須想方設法

登沙說，到時英祿可效仿他信的做法尋求泰王特赦，並安排一場醫療緊急情況，以便將她從監獄轉移到醫院接受「專科治療」。「但關鍵是她首先要回國自首，這樣才有資格申請泰王特赦。」

泰國東方大學政治學系講師奧蘭告訴泰國公共電視台（Thai PBS），泰國各政黨在2023年的大選表現不佳，現在當權者依賴他信掌控權力。這種依賴很可能迫使泰國政府對英祿給予與他信相同的待遇。

不過素威差認為，相較於他信，57歲的英祿仍十分健壯，似乎也沒有廣為人知的病史，回國後除申請特赦，或許還須「另尋他路來避免待在監獄太久」。

據《民族報》（The Nation）報道，泰國民眾上週聚集在政府大樓外示威，要求政府把他信送回監獄。

泰國反對派政治團體「泰國學生人民改革網絡」領導人披集（Pichit Chaimongkol）說，他們打算24日再次舉行示威，並計劃收集兩萬人的簽名提呈國會，要求對懲教署允許他信接受超過120天法定期限的獄外治療展開調查。

本文獲《聯合早報》授權轉載

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