以色列炸伊朗是騷肌或弱雞？以軍情界前官員：規模有限但展示實力

在以色列政府對於被指4月19日襲擊伊朗閉口不言之際，外界對於是次襲擊力度是強是弱眾說紛紜。以色列的分析家和官員就此發表意見。



以色列前國家安全顧問Eyal Hulata說：「伊朗必須明白，我們有能力在任何時候發動襲擊，可以造成嚴重破壞」。

以色列間諜機構摩薩德（Mossad）前研究主管Sima Shine表示，儘管襲擊有限，但它讓人們對以色列的能力有所了解。

前高級軍事情報官員Yossi Kuperwasser稱，是次反擊規模雖是有限，但「我們必須為任何潛在的反應做好準備，而且是大規模的反應。假設這是以色列的行動，我們向伊朗人表示他們是脆弱的。襲擊目標離核設施不遠。我們可以到達這些地方並造成破壞。這就是我們要傳達的訊息。」

伊朗核設施：圖為2024年4月19日，伊朗伊斯法罕省名Zardanjan區一座核設施有軍方人員把守。（WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

伊朗、伊拉克及敘利亞19日凌晨傳出爆炸聲。當地媒體稱伊朗一座機場以及2個空軍基地附近發生爆炸。敘利亞南部亦受襲，一座雷達基地中彈。

一名美國官員後證實，以色列在當地時間19日凌晨發射導彈，對伊朗進行報復性反擊。

以色列的導彈於凌晨擊中伊朗本土的1個據點。事發前當地已有消息人士通報，伊朗中部城市伊斯法罕（Isfahan）、敘利亞南部的蘇韋達省（As-Suwayda Governorate）和德拉省（Daraa Governorate），以及伊拉克首都巴格達（Baghdad）附近地區、中部巴比倫省（Babylon Governorate）同在凌晨遇襲。

Sky News Arabia引述伊媒稱，伊斯法罕省首府發生3次大爆炸，伊朗防空系統因此啟動。

伊以衝突：2024年4月15日以色列國防軍總參謀長哈萊維（Herzi Halevi，圖右面向鏡頭者）在以南內瓦提姆空軍基地（Nevatim Airbase／Nevatim Israeli Air Force Base）發表講話。哈萊維15日表示，伊朗對以色列發動的導彈和無人機襲擊「史無前例」，將「遭到回應」。（新華社）

敘利亞政府稱以色列的空襲目標，包括敘南蘇韋達省和德拉省的敘利亞武裝部隊據點及雷達站。

另一方面疑似成為襲擊目標之一的伊拉克，伊北城市埃爾比勒（Erbil）和摩蘇爾（Mosul）的居民也說，他們當天清晨聽到戰機劃破上空的巨響。

【延伸閱讀】以色列被指擬用危險「海綿炸彈」困死哈馬斯於地道 曾弄盲自己人（點圖放大瀏覽）：

+ 4

【延伸閱讀】哈馬斯擄走以色列人質 擁秘密武器「400公里地下隧道」難營救（點圖放大瀏覽）：