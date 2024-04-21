西太平洋海軍論壇與美菲軍演接連揭幕　中國海軍成立75周年不閱兵

美國、菲律賓展開「肩並肩」軍演前夕，中國將舉辦有多國代表團出席的西太平洋海軍論壇年會，軍方更推出一系列活動紀念中國海軍建軍75周年，但將不會舉行海上閱兵。



受訪學者認為，中國正在盡力釋放善意，為國際社會在海洋安全議題上達成共識創造輿論氛圍。

第19屆西太平洋海軍論壇將於4月21日至24日在山東青島舉行，主題為「命運與共的海洋」，中國海軍參謀部辦公室大校副主任曲濤4月20日在青島召開的媒體吹風會上說，共有29個國家高級代表團180餘名外方代表與會，其中20個國家是由海軍（海上防務部門）主要領導人出席。中國國防部此前披露，參加國包括美、俄、日、英、法、印、澳等國。

這是中國時隔10年再次承辦西太平洋海軍論壇年會。曲濤稱，經過30多年的發展，該論壇已成為成果最多、活力最足、潛力最大的地區海軍多邊合作機制。

根據議程，論壇年會將舉行高層研討會，討論表決論壇《章程》《海上意外相遇規則》《災害響應指南》、「無人系統」等議題。其中，檢視《海上意外相遇規則》、建立預防無人系統碰撞機製備受矚目。

《海上意外相遇規則》2014年在由中國海軍承辦的第14屆西太海軍論壇年會上獲得通過。隨着中美等國海軍艦機頻頻近距離接觸，突顯該規則重要性的同時，其效能上的不足也屢被輿論提及。

中國時隔10年再次承辦西太平洋海軍論壇年會。圖為2023年11月27日，中國海軍第44批護航編隊抵達緬甸仰光。（中國駐緬甸大使館）

俄烏戰爭爆發以來，無人艇、無人潛航器與無人機等裝備大放異彩，俄黑海艦隊則屢遭重創。在西太地區，中美等國海軍無人裝備的出現與使用也愈發頻繁。

軍事評論員宋忠平向《聯合早報》分析，隨着無人裝備與人工智能技術的快速發展與運用，唯有在現有海洋安全運用機制中儘快加入涉及無人裝備的規則，才能更有效地避免摩擦，管控危機。

將於4月22日舉行的2024年度美菲「肩並肩」軍演，不僅參演人數創下歷年最高，處於南中國海摩擦一線的菲律賓海岸警衛隊也將首次參與。演習還將首次在菲12海里領海以外展開，並將模擬「奪回被敵對勢力佔領的島嶼」等場景。

2024年度美菲「肩並肩」軍演於4月22日舉行。圖為菲律賓與美國軍官就2023年3月13日展開為期3週的「堅盾」（Salaknib）聯合軍演出席開幕禮。（Reuters）

海軍專家曹衛東在媒體吹風會受訪時說，美菲此次「肩並肩」軍演的許多突破，以及美國將有效射程超過1800公里的「堤豐」中導系統部署在菲律賓，針對中國大陸的意圖已非常明顯。

中國海南清瀾海事局20日發布航行警告，稱24日下午6時至4月27日下午6時，南海部份海域將進行軍事訓練，禁止駛入。24日是本屆論壇的閉幕日。

在媒體吹風會上，中國海軍也宣布了一系列海軍建軍75周年的宣傳教育活動，但不包括海上閱兵。中國海軍建軍60與70周年時都有海上閱兵，65周年本有此計劃，後因馬航客機失聯事件取消。

宋忠平認為，西太海軍論壇旨在維護地區的和平與穩定，中國一系列舉措是在盡力釋放善意，以期各國海軍能夠在海洋安全議題上儘早達成共識。

本文獲《聯合早報》授權轉載

