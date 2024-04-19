美菲又要「最大規模」軍演　區域再挑敏感神經　見「怪」不怪

美菲即將在4月下旬至5月初舉行2024年度「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演。這是該演習1981年創設以來第39次舉行。去年該演習號稱是「史上最大規模」，今年無論是在參演規模、科目設置、演練強度等方面較之去年都有大幅提升。今年「肩並肩」聯合軍演有兩點變化值得注意，但也不過是老套路罷了，各國也都不過各自打著小算盤。



早在3月初，美國就放出話來，今年的「肩並肩」演習會到巴丹群島，這個和台灣隔海相望的地方。對此，菲律賓方面也默認了。菲律賓陸軍上校洛希科表示，巴丹群島是菲律賓領土的一部分，演習將有助於加強對該地區的保衛。此前歷屆「肩並肩」演習的演練區域基本控制在菲律賓西部海域。就拿去年的演習來看，演練主要集中在呂宋島北部、阿拉望島以及菲律賓安蒂克省三處，但今年演習區域一下擴大到了菲律賓北部。巴丹群島與台灣相隔約190公里。

眾所周知，台灣問題和南海問題是美政府實施遏華戰略的兩大抓手。離岸制衡是美國的慣用伎倆。拜登政府持續投入精力資源對中國實施了圍堵打壓。在其新版印太戰略中強調所謂「塑造地區環境」，其核心就是對南海、台海、朝鮮半島、印度等中國周邊地區進行干預、威懾、拉攏行動，製造緊張局勢，妄圖以此來牽制。

南海和台灣是美印太戰略中的遏華「橋頭堡」。近年來，隨着國際格局「東升西降」持續演進，特別是俄烏衝突爆發後，美加大打「南海+台灣」組合拳的力度，通過激化和利用台海、南海問題，重塑亞太周邊安全與發展環境，「兩海聯動」態勢更趨明顯。美國這麼做無外乎是想要打造環中國的「包圍圈」，遏制當前「東升西降」的發展態勢，不想被中國全方位趕超。

圖為2023年4月26日，菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos）來到三描禮士省（Zambales）聖安東尼奧（San Antonio）觀看美菲「肩並肩」聯合軍事演習。圖為他身在「海馬斯」（HIMARS）遠程火箭炮系統，在他身旁的是一名美軍。（Reuters）

4月16日晚，國防部長董軍應約同美國國防部長奧斯汀視頻通話。董軍強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，中國的核心利益絕不容受損。中國人民解放軍對於一切「台獨」分裂活動和外部縱容支持，決不會聽之任之。當前南海形勢總體穩定，地區國家有意願、有智慧、有能力解決問題。美方應認清中方堅定立場，切實尊重中方在南海的領土主權和海洋權益，以實際行動維護地區和平和中美兩國兩軍關係穩定。

對於此次「肩並肩」軍演還有一點值得注意。此前歷屆軍演基本都是以美、菲兩國軍隊為主，其他國家最多是作為觀察國，並未實際參演。但與以往不同，2024年度的「肩並肩」軍演參演國擴大到了4個，日本和法國都會加入其中。

近期，日本這個國家可以說是非常「活躍」。四月以來，日本連同美、澳、菲四國在南海實施海上演習，日本首相岸田文雄4月11日訪美，並與美菲首腦舉行三邊峰會，會後聲明妄稱中國在南海實施「危險和侵略行為」。此前，日菲兩國表示希望儘快簽署《相互准入協議》，允許雙方在對方領土上部署軍隊。下一步，日本還要加入美菲南海聯合巡航。

澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）今年起將與其他國家商議，以擴大涉及高科技研發的AUKUS「第二支柱」陣容，考慮優先納入１日本。(REUTERS)

一直以來，日本都在釣魚島問題上挑釁滋事。但近年來隨着日本政壇加速右傾化，以及受到俄烏軍事衝突外溢的影響，日本以應對外部安全威脅挑戰為藉口，大力推進自衛隊外向型建設，企圖加快邁入軍事大國的隊伍。

俄烏軍事衝突爆發後，日本就抓住了海外撤僑、物資援烏這一契機，藉機突破軍事束縛，破例修改《自衛隊法》，臨時調整「防衛裝備轉移三原則」的運用方針，放寬軍機赴海外撤僑條件、允許政府向衝突當事方提供軍事裝備，大幅放寬日本兵力運用和武器出口權限。加入美菲「肩並肩」演習既有助於日本朝軍事「外向型」發展，提升對地區事務的干預能力，同時也展現日對美貼靠姿態，藉機拉緊同盟關係。

法國這邊也要參與到「肩並肩」軍演之中。法國向來在對外政策上不走尋常路，經常打破常規調整傳統。近日，馬克龍提出向烏克蘭派遣西方軍隊的計劃就引發了全球關注，這可是碰了美國都不敢碰的「禁區」。如今，印太地區也被其視為是其展示自身領導力的重要區域。

美日菲關係：美國總統拜登4月11日在白宮與日本首相岸田文雄、菲律賓總統小馬可斯舉行三方會議。（REUTERS）

去年年底，法國高官開啟了亞太之旅。勒科爾尼成為首個正式訪問菲律賓的法國外長，雙方就《訪問部隊地位協議》展開談判，該協議將允許兩國在彼此領土上部署軍隊。與此同時，日法兩國也計劃加強雙邊合作，日法首腦宣佈就進行廣泛合作的新路線圖達成一致，其中包括經濟、安保和防衛等多個領域。法國參與到「肩並肩」聯合軍演也是其宣示自己在印太地區的重要性，圍繞自身的全球戰略加強佈局的一大舉措。當前印太地區逐漸成為全球政治經濟中心，同時也是大國博弈中心，法國當然不想缺席。

隨着美國大選的臨近，「管控風險」逐漸成為拜登政府對華政策的主基調。在去年「習拜會」上，拜登就表示「美中關係保持穩定，防止衝突，管控分歧，並在符合雙方利益領域開展合作，有助兩國更好應對各自和共同面臨的問題。」

近期，美國財長耶倫訪華後，美國名主管對華關係的官員一一美國國務院負責東亞和太平洋事務的助理國務卿康達、白宮國家安全委員會中國事務高級主任貝莎蘭也接連訪華，下一步傳言美國務卿布林肯也將到訪中國。美國派多名高官短時間內接連訪華，以及中美元首4月初通話等都表明美國希望在大選臨近之際，在經濟、政治等各個層面保持中美關係穩定局面，這對拜登的競選連任非常重要。

但，不要聽一個人是怎麼說的，而是要看他怎麼做。這個道理，我們反反復復說。美國近年的做法就顯然非常的「表裏不一」，這次依然。一方面高喊「管控風險」，另一方面聯合盟友頻繁到中國家門口挑釁。對於美國這種當面一套背後一套的行事作風，一再強調必須高度警惕，相信北京早也是如此準備。對於北京來說，該幹什麼幹什麼，該出手時就出手。