中國貿促會：美方發起301調查毫無理據

美國貿易代表辦公室（USTR）4月17日針對中國在海事、物流和造船業發起301調查。中國貿促會新聞發言人近日發表談話，批評301調查毫無理據，已決定組織行業企業進行法律抗辯，會同相關上下游企業參加美方聽證會，維護中國企業合法權益。



發言人稱中國海事、物流和造船業企業根據市場發展需要，積極開展技術創新，參與市場競爭，助力全球貿易發展，為全球供應鏈的穩定安全運轉作出了重要貢獻。美方此次以中國在海事、物流和造船業採取「不合理的歧視性行為、政策和做法」為由發起301調查無理無據，美國造船業的衰退與中國的法律、政策和做法之間不存在因果關係。美國相關研究報告也已表明美國海事、物流和造船業面臨的困境主要是其自身產業市場競爭力不足導致。

中國貿促會、中國國際商會代表中國工商界呼籲美方尊重市場經濟規律和公平競爭原則，立即停止301調查錯誤做法，回到以規則為基礎的多邊貿易體制中來，並倡導各國工商界攜手合作創新、致力互利共贏，共同維護全球產業鏈供應鏈安全穩定暢通，還將組織行業企業進行法律抗辯，會同相關上下游企業參加美方聽證會，切實維護中國企業合法權益。。