澤連斯基促美參議院通過撥款　稱烏克蘭不會是「第二個阿富汗」

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）星期日（4月21日）對美國眾議院通過約600億美元的援烏計劃表示歡迎。他敦促華盛頓迅速將該法案轉化為法律，並着手進行武器的實際轉讓。



路透社報道，澤連斯基接受美國國家廣播公司 （NBC）採訪時說，該法案的通過向俄羅斯發出一個強有力的信息，即華盛頓支持基輔，並且不會成為「第二個阿富汗」。

澤連斯基說：「我認為這種支持將真正加強烏克蘭的武裝力量，我們將有機會取得勝利。」

在採訪中，澤連斯基多次敦促美國議員迅速採取行動，在參議院通過該法案。他說，烏克蘭迫切需要美國的遠程武器和防空系統來扭轉其在戰場上的命運，「這至關重要。這些是現在的優先事項。」

美國眾議院星期六（20日）通過一項價值950億美元的立法計劃，向烏克蘭、以色列和台灣提供安全援助。由於共和黨總統候選人特朗普的反對，對烏克蘭的援助已被擱置數月。

自2022年入侵以來，俄羅斯在烏克蘭東部緩慢推進，並在西方軍事援助放緩的情況下加大了對前線後方城鎮的轟炸力度。

當被問及烏克蘭需要多長時間才能扭轉對俄羅斯的困境，以及基輔明年這個時候是否需要同樣多的援助時，澤連斯基拒絕提供時間表。

他說，烏軍在東部地區的戰鬥中失去了主動權，但一旦武器抵達，就有機會穩定局勢。「如果要讓我們給美國一個具體的戰爭時間表，這得取決於我們什麽時候才能獲得援助。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

