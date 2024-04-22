西太平洋海軍論壇青島開幕　菲律賓受邀但缺席

在中國青島舉行的第19屆西太平洋海軍論壇4月22日開幕，在南中國海與中國摩擦不斷的菲律賓沒有派代表出席。



來自29個國家的代表，22日上午參加了論壇開幕式，其中包括美國新任太平洋艦隊司令凱勒上將（Stephen Koehler）以及俄羅斯新海軍總司令莫伊謝伊夫（Alexander Moiseev）。

西太平洋海軍論壇是地區性海軍合作機制平台，有23個成員國和七個觀察員國，菲律賓是成員國之一。不過，菲律賓今年沒有派出代表參會。

一名中國軍方人士對《聯合早報》稱，中國向菲律賓等所有西太海軍論壇成員發出了邀請，但不清楚菲律賓為何不參會。

中菲關係・南海・仁愛礁：菲律賓海岸警衛隊（Philippine Coast Guard）2024年4月6日發布照片顯示，該國指4月4日，一艘中國海警船在南海接近一艘菲律賓漁船。（Philippine Coast Guard via Reuters）

論壇開幕上，官方播出了一段中國海軍宣傳片。在其中的「責任」篇章，首先展示了2013年颱風「海燕」侵襲菲律賓後，中國海軍前往救援的畫面。

近幾個月來，中菲在南中國海問題上不斷發生口水戰。兩國也在仁愛礁發生衝突，兩國船隻還多次發生碰撞。

菲律賓和美國4月22日起舉行本年度美菲「肩並肩」軍演。演習還將首次在菲12海里領海以外展開，並將模擬「奪回被敵對勢力佔領的島嶼」等場景。

本文獲《聯合早報》授權轉載

