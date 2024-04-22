《經濟學人》疑諷新加坡交棒　部長比較英國星洲治理「直球反擊」

英媒《經濟學人》4月18日發表評論文章稱新加坡59年以來「只有」三名領導人，並稱副總理黃循財對多數新加坡人來說是個陌生面孔。內政部兼律政部長尚穆根（K.Shanmugam）19日在facebook發文反擊，反批《經濟學人》「忍不住嘲諷我們」。



《經濟學人》文章寫道，新加坡59年以來「僅有」3名領導人，而即將接棒的副總理兼財政部長黃循財對許多國人來說仍是陌生面孔。文章還指，黃循財並非是第四代領導人的首選，因副總理王瑞傑2021年退出競爭。

文章也寫道，雖然如此，人民行動黨（PAP）仍將在下屆大選中獲勝，原因包括強大的政黨組織、對反對黨的「無情打擊」，以及順從的媒體等。

尚穆根發文回應，指英國「評論階級」的態度源於潛意識，即無法忍受曾予以教導的國家如今表現得更好，並列舉總理交接、經濟等多方面的例子，將兩國情況作對比。

他說，「從治理角度出發，副總理黃循財將是新加坡59年以來的第四任總理，而辛偉誠則是英國4.9年以來的第四任首相。」

他指英國前首相約翰遜（Boris Johnson）在任職期間接受捐贈者價值1.5萬英鎊的旅行費用和5萬英鎊的裝修費。「如果在新加坡，任何像約翰遜這麼做的人將被告上法庭。」

尚穆根指出，新加坡本地生產總值（GDP）從英國殖民地時期的人均500美元，增至如今逾8萬美元。《福布斯》最近發表的一份報告也顯示，若以購買力平價計算，新加坡人均國內生產總值位居世界第五，遠超英國。

對於《經濟學人》評論將新加坡媒體為「溫順」，尚穆根說：「顯然，（經濟學人）更喜歡英國現在的情況：一個人可控制主要媒體，政客們向其獻殷勤，媒體持有者可影響誰當選、誰成為首相。在出現類似情況的澳洲，一名前總理將這樣的情況形容為民主的毒瘤。」

尚穆根在帖文中指出，新加坡在社會服務、安全和社會凝聚力方面都做得更好，最後反問《經濟學人》一句：「你的嘲諷值幾個錢？」