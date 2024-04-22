中國駐美大使謝鋒：問題不在產能過剩而是焦慮過剩

中國駐美大使謝鋒在哈佛大學演講時說，從國際上看，綠色產能並非過剩，而是嚴重不足；問題不在產能過剩，而是焦慮過剩。



據中國駐美大使館官網消息，中國駐美國大使謝鋒當地時間上周六（20日）應邀出席哈佛肯尼迪中國論壇開幕式，並發表題為《中國式現代化、人類命運共同體和中美關系》的演講時，作出以上表述。

謝鋒表示，中美要共同承擔大國責任。國際形勢越是動蕩不安，越需要大國加強協調；風險挑戰越是層出不窮，越需要大國增進合作。從氣候變化、人工智能等全球挑戰，到中東、烏克蘭危機等地區熱點，中美合作可以產生1+1大於2的效果。

他指出，應對氣候變化必須全球一盤棋。從國際上看，綠色產能不是過剩，而是嚴重不足；問題不是產能過剩，而是焦慮過剩。一邊大談應對氣候變化、一邊設置綠色貿易壁壘，只會增加本國低碳轉型成本，也拖累全球清潔能源發展步伐。

2024年4月19日，中國駐美大使謝鋒訪問哈佛大學，受邀與該校甘迺迪政府學院創始院長艾利森舉行爐邊談話。(中國駐美大使館官網)

謝鋒提到，中美過去、現在和將來都會有分歧，存在分歧不可怕，關鍵是要管控好分歧，特別是尊重對方核心利益和重大關切。

他強調，台灣問題是中美關系最重要、最敏感的問題，「台獨」是走不通的死胡同，一個中國原則是不可逾越的紅線。維護台海和平穩定就要拆除危險燃爆點，治本之道是不折不扣恪守中美三個聯合公報和一個中國原則，重中之重是明確無誤反對「台獨」分裂活動，當務之急是言行一致遏制「台獨」冒險挑釁。

謝鋒表明，在涉及核心利益問題上切香腸、越紅線，就是在懸崖邊飆高速，很難避免跌落深淵，並質疑如果美方在涉港、涉疆、涉藏、南中國海等問題上不斷幹涉中國內政、損害中國利益，即使設再多「護欄」恐也無法兜得住兩國關係的底。