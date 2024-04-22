謝鋒：美國不是與華競爭是搞霸凌　中美關係面臨前所未有嚴峻挑戰

2024年4月19日，中國駐美國大使謝鋒訪問哈佛大學，應邀與該校甘迺迪政府學院創始院長艾利森舉行爐邊談話。期間，謝鋒大使就中美跨越「修昔底德陷阱」、中美合作與競爭及「一帶一路」等深入闡述中方政策立場。



謝鋒指出，中美關係已成為世界上最重要的雙邊關係，同時正面臨前所未有的嚴峻挑戰。青年一代能否像父輩一樣，繼續享受持續近80年的和平與發展紅利，很大程度上取決於中美能否找到新時期正確相處之道。在全球化的今天，各國不是分別駕駛190多條小船，而是乘坐在一條命運與共的大船上，同舟共濟才能共克時艱，同舟共「擠」只會一起遭殃。中國的選擇明確而堅定，那就是以推進中國式現代化實現中華民族偉大復興，以構建人類命運共同體促進世界和平發展。既然大家已經意識到「修昔底德陷阱」極端危險，為什麼還愣要往裏跳？中方始終認為「修昔底德陷阱」並非必然，願與美方相向而行，按照習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏原則，推動中美關係健康、穩定、可持續發展，共同跨越「修昔底德陷阱」。美方是否也有同樣意願？

+ 1

謝鋒表示，去年11月，習近平主席同拜登總統在三藩市舉行歷史性會晤，不僅推動中美關係止跌企穩，而且形成了面向未來的「三藩市願景」。會晤後，雙方保持高層和各級別交往，在外交、經貿、執法、農業、兩軍等領域開展了一系列對話合作。中方在美方關切的芬太尼等問題上充分展現了合作誠意，但對話合作必須相互尊重、雙向互惠，不能只顧自身訴求。我們希望美方拿出實際行動，將兩國元首涉及中方關切的重要共識落到實處。兩國元首同意就明確國家安全邊界進行磋商。雙方也確實開啟了磋商，但半年過去了尚未取得實質進展。美方雖然原則同意磋商，但不願深入談具體的邊界。逼急了、沒辦法了，就來一句「國家安全不可談判」。這種態度明顯不負責任。從經貿、農業等傳統領域，到氣候變化、人工智能等新興領域，中美都存在廣泛共同利益和互利合作空間。雙方應以互惠的精神推進合作，以慎重的態度管控分歧，讓「三藩市願景」轉為「實景」，推動中美關係穩定、健康、可持續發展。

謝鋒指出，中美之間的確有競爭，中國人也不怕競爭，但必須公平公正。競爭應是你追我趕的田徑賽，而不是你死我活的拳擊賽。美國現在不是在競爭，而是搞霸凌。比如，美國根據國內法將中國企業列入制裁清單，比賽還沒開始就直接剝奪中方參賽資格。再比如，美國脅迫其他國家禁止對華出口光刻機等設備和技術，這就像田徑賽上自己穿上先進跑鞋，卻只許別人穿着草鞋或者光着腳跑。即便這樣，還是有一些中國選手能力很強，比如中國「新三樣」，光着腳也開始領先，於是美方又批評他們「能力過剩」或「產能過剩」，對其他選手構成威脅，強迫它們退出比賽，毫無公平可言。競爭不是中美關係的全部，兩國在很多領域還有合作，中國反對以競爭定義整個中美關係。如果任由競爭主導中美關係，只會帶來雙輸多輸的戰略風險。一邊打着競爭的旗號打壓、圍堵、遏制中國，一邊又聲稱要管控競爭、避免直接衝突，更是自欺欺人。如果把中美不發生衝突的底線設為目標，那雙方離衝突也就不遠了。這就如同在危險的懸崖邊上高速飆車，自以為車技高超，但稍有不慎就會跌落懸崖，即使設再多的護欄也無濟於事。

2024年4月19日，中國駐美國大使謝鋒訪問哈佛大學，應邀與該校甘迺迪政府學院創始院長艾利森舉行爐邊談話。期間，謝鋒大使就中美跨越「修昔底德陷阱」、中美合作與競爭及「一帶一路」等深入闡述中方政策立場。（中國駐美大使館網站）

謝鋒應詢就「一帶一路」表示，中國倡導「一帶一路」始終秉持共商共建共享原則，為各國發展振興插上翅膀，為促進共同發展注入動力。「一帶一路」不是地緣政治工具，而是廣受歡迎的國際公共產品；不搞集團政治對抗，而是開放包容的國際合作平台。謝鋒以印尼雅萬高鐵為例強調共建「一帶一路」的豐碩成果再次證明，優質產能在全球不僅不過剩，還能帶動更多有效需求，促進經濟增長。在事實面前，唱衰抹黑「一帶一路」倡議的謊言謬論不攻自破。「國強必霸」不是中國的DNA，中國既不是雅典，也不是斯巴達。把西方傳統大國走過的老路生搬硬套到中國頭上只會誤判中國，信奉實力決定意圖更是以己度人。中國始終是發展中國家大家庭的一員，願與世界各國分享發展紅利。

謝鋒還就中國《反間諜法》、中國核政策、中美經貿關係等闡述了立場，強調國家安全立法是各國通行做法，中國在制定有關法律的過程中參考了各國經驗，外國人在華只要遵守法律，完全不用擔心安全問題；中國堅定奉行自衛防禦的核戰略，承諾不首先使用核武器、不對無核武器國家和無核武器區使用核武器，主張全面禁止和最終徹底銷毀核武器；中美經貿關係的本質是互利共贏，打貿易戰損人不利己，買單的是美國消費者，受損的是美國企業，衝擊的是國際經貿秩序和全球產供鏈，拖累的是世界經濟復甦進程。