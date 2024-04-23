歐盟再促TikTok Lite交風險評估　否則最快25日暫停獎勵功能

TikTok本月在法國和西班牙推出新版TikTok Lite，並附帶「獎勵計劃」（Task and Reward Lite）。歐盟委員會日前指可能損害兒童和用戶的心理健康，要求TikTok在18日限期前提交風險評估報告。歐盟委員會4月22日表示，TikTok尚未提交令人滿意的回應，可能會於週四（25日）暫停TikTok Lite的「獎勵」功能。



歐盟內部市場執行委員布雷頓（Thierry Breton）發聲明稱，TikTok有24小時提交TikTok Lite的風險評估報告，否則將面臨罰款，並須在5月3日之前提供其他要求的資訊。

布雷頓表示，除非TikTok提供令人信服的安全性證據，否則歐盟隨時準備援引《數碼服務法》（DSA）臨時措施，包括暫停TikTok Lite的功能，原因是懷疑該功能可能會導致成癮。

TikTok Lite受爭議的主要是獎勵計劃，允許用戶在平台上執行某些任務時賺取積分，例如觀看影片、喜歡內容、追蹤創作者或邀請朋友加入。

TikTok強調，獎勵計劃只適用18歲以上用戶，每日觀看短片亦有設限，公司會繼續與歐盟委員會討論。