17歲抖音百萬網紅「跳舞妖精」翻跳JISOO《FLOWER》破1800萬點擊

屏東17歲高中生「郁欣Ivy」擁有精湛舞藝，在各大社群平台都擁有超高人氣，被封為跳舞妖精，跳JISOO《FLOWER》的舞蹈更累積超過1800萬人瀏覽，網友紛紛大讚：「從音樂裡出來的音樂精靈」。



郁欣Ivy從15歲開始經營社群，2021年就上過走鐘獎，至今在抖音已累積120萬粉絲，而IG也有42萬人追蹤。

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17日在IG上傳最新影片，她身穿粉色針織罩衫搭配無袖短版襯衫，下半身穿上充滿青春感的白色百褶裙，並且搭配近期流行的韓系泡泡襪以及樂福鞋，隨著音樂跳舞，短短1天就吸引超過3.2萬人按讚。

粉絲紛紛留言表示：「好粉嫩是仙女無誤」、「郁欣您不只跳舞好看，表情管理也好看，重點是穿搭跟身材也好看，簡單來說就是整體只要是妳都很完美，我好喜歡」、「今天是溫柔大姊姊風格！」、「好喜歡這種感覺根本超心動」、「真的可以出道了」、「跳的好好看」。

也有人問：「考慮開粉絲見面會嗎？我會到。」

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