看慣英國王室宮鬥　「梅根與凱特和平共處」相關影片TikTok瘋傳

撰文：聯合新聞網
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英國王室兩位媳婦：威廉王子（Prince William）的妻子凱特（Catherine, Princess of Wales）、哈里王子（Prince Harry）的太座梅根，似乎一直都被塑造成明爭暗鬥，從穿著、外表、公眾眼前的表現、受歡迎程度等等，都必須被拿來比較，而且非要分出個高下，就像她們兩個只能是對手，不能夠不存在競爭的關係。

梅根其實早在3年前的奧花雲費（Oprah Winfrey／歐普拉）專訪中就講過：「關於對立這種事情，我已經想過很多了，如果你們愛我，也不一定就要討厭她，如果你們愛她，也不一定有必要討厭我。」

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近日有網友將這畫面剪輯成TikTok短片，還寫上「凱特與梅根——不要再有無聊網民沒理由的硬要製造她們對立」，在網上開始廣為流傳，也有不少留言回應支持這個想法。

過去其實也不一定都是網民硬要把凱特與梅根做比較，英國一堆媒體就很愛把她們塑造成強烈對立的對手，常常貶梅根捧凱特，激得梅根支持者也批評凱特，讓她們之間更難和睦。

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早就有聲音直呼：「為什麼總是要讓女人互比高低，就不能大家都一起很好？」可是以媒體經營的立場，有衝突才有話題，才有吸引人的噱頭。凱特和梅根都是備受矚目的王室媳婦，不拿她們來比，還能拿誰來比較？

可是這種隔空鬥爭實在大家也很膩，說到底兩個女人之間還真的沒什麼分要爭出高低的仇怨，都是外界在煽風點火，就算她們的性格上有差異、不一定可以當超級好朋友，起碼也不用是死對頭。

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網友支持凱特與梅根各自安好的訴求，有人寫道：「我同意梅根的說法，她們都是好女人，都是好太太、好媽媽，對她們兩個都沒有厭惡感。」

就不知英國媒體願不願意放棄再製造紛爭？

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