特朗普掩口費案｜控方指有計劃影響2016年大選　辯方重申清白

美國前總統特朗普（Donald Trump）的刑事掩口費，4月22日正式進入審問程序。他被指2016年競選總統期間偽造商業記錄，以隱瞞向艷星丹尼爾斯（Stormy Daniels）支付13萬美元掩口費。特朗普在開庭前重申清白，再次譴責案件是政治迫害，目的是要破壞他競逐總統。



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檢察官於庭上表示，這是一場有計劃、有協調、長期的陰謀，旨在影響2016年大選，透過非法支出幫助特朗普當選，讓那些對其行為持負面看法的人閉嘴。檢察官向陪審團稱，他們將在審訊中聽到特朗普的錄音對話，闡述該計劃的細節，並看到大量的書面證據來支持證人的證詞。

特朗普特律師告訴陪審團，這位前總統沒有犯下任何罪行，並表示曼哈頓地區檢察官不應該提起此案。

首位證人同日出庭簡短陳述，他為前《National Enquirer》出版商David Pecker，檢察官稱他協助特朗普阻止不雅故事曝光，並幫助他當選。