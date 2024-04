路透社/益普索(Reuters/Ipsos)4月14日最新民調顯示,總統拜登(Joe Biden)4月份的支持率較上個月有所下降。41%受訪美國選民認為共和黨總統候選人特朗普(Donald Trump)比拜登更能處理經濟議題。



為期三天的民意調查中,約41%受訪者表示,特朗普更有能力處理好美國的經濟;而34%受訪者表示,拜登勝選對經濟更有利。 其餘人受訪者則表示不確定或兩個候選人都不好。

經濟一直是美國選舉中一大決定因素,儘管過去數月通膨大幅放緩且失業率兩年多來一直低於4%,惟前幾年物價的快速上漲還是令選民額外關注美國的經濟狀況。

經濟一直是美國選舉中一大決定因素,物價的快速上漲令選民額外關注經濟狀況。圖為2022年6月21日,A voter casts her ballot with her child at a polling station at Rose Hill Elementary School during the midterm primary election in Alexandria, Virginia.(Getty)