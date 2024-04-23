以巴戰爭｜加沙南部醫院發現近300具屍體　部份死者生前疑遭虐待

巴勒斯坦加沙地帶民防部門說，自4月19日以來，在以色列軍隊撤離後的汗尤尼斯市（Khan Younis）納賽爾醫院（Nasser hospital）發現近300具屍體。



加沙民防部門在汗尤尼斯市的主管蘇萊曼（Yamen Abu Suleiman）22日告訴美媒，在這家醫院發現的屍體總數達到283具，包括當天發現的73具。一些屍體被發現時，雙手雙腳被綁。

蘇萊曼指「存在現場處決的迹象。我們不知道他們是被活埋還是處決。這些屍體大多已經腐爛。」

圖為2024年4月21日，加沙汗尤尼斯（Khan Younis），人們將埋葬於納賽爾醫院（Nasser hospital）的屍體移入墓地。（Reuters）

加沙民防部門發言人巴薩勒（Mahmoud Bassal）4月22日告訴法媒：「辨認身份的工作面臨困難，但民防部門還在努力。」他4月21日說，一些死者生前遭到虐待。

多家國際媒體報道和加沙民防部門的說法是，這幾天在納賽爾醫院發現的屍體中，一些人是在以軍3月下旬攻入這家醫院後遭到殺害；一些人是今年早些時候在以軍圍困納賽爾醫院時死亡。

納賽爾醫院一帶2024年1月遭到猛烈轟炸，並發生激烈交火。美媒報道，由於無法安全地把屍體從醫院運到遠處的公墓，人們只能在納賽爾醫院大院裏挖了一些墓坑，臨時埋葬親人。美媒報道，以軍4月7日從汗尤尼斯撤離，當地居民得以回到納賽爾醫院，打算把死去的親人正式安葬在正式的墓地。

一名美媒特約通訊員21日在納賽爾醫院走訪後說，這些居民發現，親人的屍體被挖了出來。顯然，以軍意在給屍體作脫氧核糖核酸（DNA）檢測，以查明裏面是否包括被扣押的以色列人遺體。隨後，以軍把挖出的屍體埋入至少一個集體墓坑裏。

以巴衝突：圖為2024年4月15日，以色列士兵在以色列-加沙邊界附近的一輛軍車上懸掛以色列國旗。（Reuters）

一名在現場的男子告訴美媒，他21歲的兒子今年1月死於戰火，臨時埋葬在納賽爾醫院內，「但我們現在找不到屍體。我們想讓他葬在一個體面的墓地里」。

另一名男子說，他的兄弟今年1月死於戰火，暫時埋在一棵已經倒下的棕櫚樹下，「但我找不到他（的屍體）。以色列人把屍體挖出來，換了地方。他們做DNA檢測後，把死者屍體亂放」。

哈馬斯媒體辦公室主任塔瓦卜塔（Ismail al-Thawabta）接受法媒採訪時說：「我們要求國際調查，仔細調查這些針對平民、兒童和婦女的罪行。」

加沙民防部門官員說，在納賽爾醫院尋找屍體的工作將持續至4月25日。

以軍2月15日、3月24日兩次攻入納賽爾醫院。美媒報道，以軍第二次攻入納賽爾醫院後，用坦克和裝甲車把醫院圍了起來。

以色列軍方暫時未予置評，稱晚些時候會回應媒體提問。

加沙地帶北部加沙城的希法醫院（Al-Shifa Hospital）也曾出現類似情況。以軍3月18日至4月1日第二次攻入並佔領希法醫院。有目擊者說，以軍撤離後，人們在希法醫院一帶發現大量避難平民、傷患和醫護人員的屍體，其中一些顯然遭到軍用車輛碾壓。世界衛生組織4月6日說，這座加沙地帶曾經的最大醫院被毀得只剩「一個空殼」。

以色列指認哈馬斯把醫院用作指揮中心並藏匿去年10月7日偷襲以色列時挾持的人員。哈馬斯和醫護人員否認這一說法。

本文獲《觀察者網》授權轉載

