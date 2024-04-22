加沙孕婦死於空襲　醫生剖腹奇蹟保住女嬰　BB家姐生前贈名網鼻酸

一名懷孕30週的婦女Sabreen Al-Sakani在以色列一場空襲中喪生，但醫生成功搶救她體內的女嬰。女嬰的姊姊同在這次空襲中死亡，但生前表示望以Rouh為妹妹命名，這個名字有「勇氣」的意涵。這次空襲一口氣奪走寶寶的父母和姊姊Malak，令Rouh一出生便成為孤兒。



巴勒斯坦衛生部官員指，這場導致女嬰一出生便沒了3名至親的空襲，發生在加沙走廊南部城市拉法（Rafah）。

面對已了無氣息的孕婦，醫生Mohammed Salama仍決意從死神手上「搶人」，緊急進行剖腹保住這名1.4公斤的重女嬰。她目前狀況穩定，健康狀況在逐步改善。

Malak雖然最終離世，但生前稱希望能以有「勇氣」這個意思的Rouh，為初生妹妹命名。

女嬰和另一名嬰兒現時被安置拉法的一所醫院裏，她的胸前貼有一條寫着「烈士Sabreen Al-Sakani的嬰兒」的膠帶。

這名女嬰將會在醫院繼續接受照護約3到4週，再由親屬接手照顧，「最大的悲劇在於，她剛出生就已經是孤兒。」

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