歐盟突襲檢查　中國監控設備製造商在歐辦公室被搜

歐盟首次根據《外國補貼條例》（FSR），對一家中國監控設備製造商在波蘭和荷蘭的辦公室開展突襲檢查。



綜合港媒和路透社報道，歐盟星期二（4月23日）在一份聲明中稱，正對一家在歐洲從事安全設備生產和銷售的公司進行突襲檢查。

聲明說，有迹象表明，根據《外國補貼條例》，受調查公司接收了可能扭曲內部市場的外國補貼。陪同委員會官員進行搜查的還有成員國國家競爭管理機構的同行。

聲明沒有披露被調查的公司名稱，也沒有指明所涉國家。但歐盟中國商會同一天晚上在微信公眾號發出聲明證實，受影響的是中國企業。

歐盟中國商會說，歐盟授權的執法機構在未事先通知情況下，星期二早上到一家中國企業在兩國的辦公地點控制了公司訊息化設備和員工手機，檢查辦公室文件並要求獲取相關數據，並對此表示嚴重關切。

圖為2018年6月25日，中歐經貿高層對話在中國北京釣魚台國賓館舉行期間，現場以歐盟旗幟與中國國旗進行佈置，一名出席者在兩面旗幟後方走過。（Reuters）

港媒引述消息人士稱，涉事公司從事監控設備製造。

聲明表示，歐盟中國商會認為，對補貼的懷疑可通過合理的調查手段進行，歐盟未行通知突襲檢查的做法不僅向中國企業，也向所有在歐運營的非歐盟企業釋放負面信號。

聲明還敦促歐盟勿濫用FSR調查工具，切實保障外國企業在歐盟的合法權益，為非歐盟企業提供真正公平和非歧視的營商環境。

《外國補貼條例》去年7月生效以來，歐盟已針對中國已發起四次調查，行業涉及太陽能、風力渦輪機和電動車等，均為中國新能源相關領域。

此外，彭博社星期三報道，歐盟首次使用「國際採購工具」（IPI）調查歐洲企業在中國醫療器械行業的公開招標情況。IPI法案早在2022年6月就已通過，但這是IPI首次被動用。

本文獲《聯合早報》授權轉載

