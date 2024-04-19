中國歐盟商會：中歐貿易摩擦或演變成全面貿易戰

中國歐盟商會主席彥辭警告，隨着保護主義浪潮高漲，中國和歐洲面臨「慢動作火車事故」，雙方之間的貿易摩擦有可能演變成一場全面的貿易戰。



綜合路透社和美國之音報道，彥辭星期三（4月17日）在出席中國歐盟商會華南分會的一次會議時說，儘管中國和歐洲對彼此的一些貿易擔憂是合理的，但如果中歐領導人不加強對話，就可能出現無益的脫鈎。

彥辭說，歐洲不能接受構成歐洲工業基礎的產業，因價格過高被擠出市場的事實，「那時貿易就成為一個安全問題，我認為這在中國可能還沒有得到充分的重視」。

他提到，中國歐盟商會發現中國「全面產能過剩」，無論是化學品、金屬還是電動車領域。「接觸的公司幾乎沒有不面對這個問題的」，而這些過剩的產能將在未來幾年內衝擊市場。

他警告：「火車事故尚未發生，但我們可以看到，如果我們繼續按照目前的方向發展，事故將會發生。」

2024年3月28日鏡頭下德國杜伊斯堡一處貨運場站拍攝的貨櫃箱。位於德國魯爾區的杜伊斯堡近年來成為中歐班列運行班次最多、運量最大和貨值最高的歐洲樞紐之一。（新華社）

彥辭表示，中歐領導人需要坐下來，探討如何能夠避免一場全面的貿易戰。「我認為事態已經迫在眉睫了。」

美國政府認為中國存在產能過剩問題，指中國官方對國內產業的直接和間接補貼壓低了成本，從而降低了出口價格，波及全球市場。

歐洲多國近期也對中國的產能過剩問題表示擔憂，德國總理朔爾茨星期二（4月16日）在北京向中國表達了歐洲的擔憂。歐洲正對中國的電動車、風力渦輪機企業等展開反補貼調查。

彥辭說，考慮到中國作為世界領先製造商的地位，不能想像沒有中國的全球供應鏈。「我們希望看到的變化是，人們認識到中國的製造業規模如此龐大，製造業的小幅增長可能會對全球產生巨大影響。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

