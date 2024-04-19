中國歐盟商會：中歐貿易摩擦或演變成全面貿易戰

撰文：聯合早報
出版：更新：

中國歐盟商會主席彥辭警告，隨着保護主義浪潮高漲，中國和歐洲面臨「慢動作火車事故」，雙方之間的貿易摩擦有可能演變成一場全面的貿易戰。

綜合路透社和美國之音報道，彥辭星期三（4月17日）在出席中國歐盟商會華南分會的一次會議時說，儘管中國和歐洲對彼此的一些貿易擔憂是合理的，但如果中歐領導人不加強對話，就可能出現無益的脫鈎。

彥辭說，歐洲不能接受構成歐洲工業基礎的產業，因價格過高被擠出市場的事實，「那時貿易就成為一個安全問題，我認為這在中國可能還沒有得到充分的重視」。

他提到，中國歐盟商會發現中國「全面產能過剩」，無論是化學品、金屬還是電動車領域。「接觸的公司幾乎沒有不面對這個問題的」，而這些過剩的產能將在未來幾年內衝擊市場。

他警告：「火車事故尚未發生，但我們可以看到，如果我們繼續按照目前的方向發展，事故將會發生。」

2024年3月28日鏡頭下德國杜伊斯堡一處貨運場站拍攝的貨櫃箱。位於德國魯爾區的杜伊斯堡近年來成為中歐班列運行班次最多、運量最大和貨值最高的歐洲樞紐之一。（新華社）

彥辭表示，中歐領導人需要坐下來，探討如何能夠避免一場全面的貿易戰。「我認為事態已經迫在眉睫了。」

美國政府認為中國存在產能過剩問題，指中國官方對國內產業的直接和間接補貼壓低了成本，從而降低了出口價格，波及全球市場。

歐洲多國近期也對中國的產能過剩問題表示擔憂，德國總理朔爾茨星期二（4月16日）在北京向中國表達了歐洲的擔憂。歐洲正對中國的電動車、風力渦輪機企業等展開反補貼調查。

彥辭說，考慮到中國作為世界領先製造商的地位，不能想像沒有中國的全球供應鏈。「我們希望看到的變化是，人們認識到中國的製造業規模如此龐大，製造業的小幅增長可能會對全球產生巨大影響。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

朔爾茨訪華｜美媒：特朗普回歸？歐洲國家重新向中國靠攏中國指歐盟補貼調查干擾中歐產業互利合作歐盟擬調查中國渦輪機供應商是否獲得政府補貼
中歐關係