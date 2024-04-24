布林肯訪華遇冷待？　中方派上海外事辦主任接機掀「再降格」討論

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）4月24日乘飛機抵達上海，展開3天訪華行程。在布林肯2023年6月訪華時，中方的接機規格已被指似有故意冷待之意，至這次中方派出的接機代表為上海市人民政府外事辦公室主任，更是引起不少網民注意，掀起是否「再降格」的關注。



布林肯上一次在2023年6月訪華時，是否「降格接待」曾引起議論，美國輿論當時關注的細節便包括飛機抵埗時不獲高級官員或紅地毯接待、直至最後45分鐘才正式確認中國國家主席習近平會晤布林肯等，又有美媒認為此表明安排是如何「精心策劃」。

美國務卿布林肯（背向鏡頭者）2023年6月18日抵達中國北京後，與在場接機的中國外交部北美大洋洲司司長楊濤（中）會面。美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）（左）也到場接機。（Reuters）

在2023年6月的訪華行程，到場接機的中方官員為中國外交部北美大洋洲司司長楊濤，當時輿論已指中國外交部未有派出副外長，似有冷待之意，至今次在上海接機的官員為上海市人民政府外事辦公室主任孔福安，也引起是否「再降格」的關注。

《環球時報》前總編輯胡錫進24日則在社交網站X（前稱Twitter）發文指，很多人留意到現場沒有紅地氈。

布林肯4月24日抵達上海後，他此行會在上海會晤商界領袖，然後26日會在北京會晤中國外長王毅。