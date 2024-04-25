朔爾茨指德國公民涉間諜活動「非常令人擔憂」

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）星期三（4月24日）說，有關一名著名極右翼政客的助手為中國從事間諜活動的指控「非常令人擔憂」，並敦促採取更多行動根除此類案件。



路透社報道，朔爾茨在與英國首相辛偉誠（Rishi Sunak，又譯蘇納克）的新聞發布會上說，無論來自哪裏，對德國進行間諜活動都是「不可接受的」。

德國選擇黨克拉的助理Jian G.星期二（23日）被捕，他被指控向中國情報部門傳遞有關歐盟立法機構討論的訊息，並對中國反對派進行間諜活動。克拉是德國選擇黨在6月即將舉行的歐洲議會選舉中，主要的候選人。

朔爾茨說：「最近的逮捕行動不應該讓我們沾沾自喜，而應該激勵我們抓捕那些針對國家安全進行間諜活動的人。

「針對德國選擇黨的指控非常令人擔憂。」

圖為2023年6月19日，德國和中國國旗在柏林隨風飄揚。（Reuters）

中國外交部發言人汪文斌星期二說，有關中國在歐洲從事間諜活動的報道是「炒作」，「意在抹黑和打壓中國」。

克拉說，他從媒體得知了Jian G.被捕的消息，並否認有個人不當行為。他說：「這是一項非常嚴重的指控。今天逮捕令得到確認後，我將解僱該員工。」

德國內政部發言人在另一場新聞發布會上說，這起間諜案「顯示出中國試圖對歐盟和德國施加影響力的間諜活動的巨大風險」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

