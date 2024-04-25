美日倡禁太空部署武器俄羅斯否決　中國代表駁斥美國對華無端指責

聯合國安理會4月24日就美國和日本提出的外空安全決議草案及俄羅斯和中國對決議草案提出的修正案進行表決。決議草案及修正案均未獲通過。中國投棄權票，13個國家對該決議投支持票。



中國常駐聯合國代表傅聰在發言中闡述中方立場，駁斥美國代表對中國的無端指責。他說，美國代表對中方進行無端指責，中方對此堅決反對。

他稱，如果美國和日本真的致力於推動安理會建設性討論外空安全問題，就應該全面關注外空武器化和軍備競賽風險，就應該旗幟鮮明地主張禁止在外空放置包括核武器在內的所有種類的武器，就應該停止研發部署進攻性外空武器，就應該積極參與裁軍談判會議、聯大第一委員會等專業平台討論進程，而不是消極抵制外空軍控法律文書談判。

2024年4月14日，聯合國安理會成員在紐約總部就中東局勢舉行會議。（Reuters）

俄羅斯在聯合國安理會對美國和日本關於禁止在太空部署大規模殺傷性武器的決議草案投否決票，此前安理會未將俄中兩國關於永久禁止在太空部署任何武器的修正案列入文本。

華盛頓和東京制定一份聯合國安理會決議草案，呼籲各國不要開發核武器或可部署在地球軌道或天體上的大規模殺傷性武器，並呼籲不以任何其他方式將它們部署在太空中。

中國和俄羅斯提出一項修正案，呼籲所有國家「採取緊急行動，永久禁止在外空部署武器並消除在外空對外空、外空對地球和地球對外空三種情況使用武力的威脅。」然而，該修正案未獲通過。