五角大樓：北京或升級到網絡戰、太空戰或核戰　以終結台海衝突

美國五角大樓（The Pentagon）周四（19日）發布年度中國軍力報告，解放軍正在準備面對緊急狀況時以武力推動兩岸統一，同時阻止美國等第三方介入；北京持續在台灣周邊預作準備，並藉此表達對美台軍事關係成長的不滿。​報告也指出，北京要大規模兩棲登陸台灣仍存在重大風險；一旦衝突時間延長，解放軍或會升級到網絡戰、太空戰或核戰以終結衝突。



報告指​出，​解放軍持續在台灣周邊演訓，解放軍戰機進入台灣防空識別區的架次和型態皆在增加，為增加登陸台灣的準備，中方徵集並改裝民用船隻以運輸坦克或供直升機起降，投入兩棲攻擊任務；相較前一年，類似船隻的數量增加一倍，去年解放軍軍事演習已可見至少10艘民用船隻投入訓練。美方又列出解放軍愈來愈多的軍事行動，包含危險攔截美軍或其他盟軍的機艦、發射飛越台灣上空的導道飛彈、大規模聯合封鎖或實彈射擊行動等。

報告也稱，北京要大規模兩棲登陸台灣仍存在重大風險，中方​也會盡力阻止美方介入台海變局，一旦衝突時間延長，解放軍或會升級到網絡戰、太空戰或核戰以終結衝突。分析指，解放軍或對台灣實施長達數周或數月的空中與海上封鎖、有限動武以打擊台灣民眾對領導階層的信心、精準空襲破壞台灣重要的軍事設施、兩棲登陸和奪取台灣離島以示政治決心。不過五角大樓亦指出，大規模兩棲登陸需要海空優勢與後勤支援，將是解放軍最困難和複雜的軍事行動之一，​並為其帶來壓力。

今年10月3日，解放軍1架次「攻擊2型無人機」首次逾越台海中線。「攻擊2型無人機」又稱「翼龍-2無人機」，是大陸研製的偵查打擊一體化多用途無人機。（央視）

報告​並引述台灣軍方數據指出，去年全年解放軍共出動1737架軍機進入台灣防空識別區（ADIZ），比2021年的972架大幅增加79%。同時派出的軍機類型也更為多樣化，據去年9月開始發布無人機訊息後顯示，在防空識別區行動中，無人機佔約10%。

最後，報告提到，解放軍正在打造新型洲際導彈，屬傳統武力飛彈，一旦開發成功便可直接威脅美國本土、夏威夷和阿拉斯加；此外，中國擴張核武規模，今年5月，解放軍已經擁有超過500枚核彈頭，2030年前將超過1000枚。目前，美國擁有的核彈頭為3750枚，資深官員表示，美方只會在極端狀況下才會動用核武。