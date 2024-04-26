以有國安疑慮為由　美國FCC禁中國電訊公司寬頻服務

俄衛網4月26日引述路透社報道，美國聯邦通訊委員會（FCC）4月25日表示，命令中國電信、中國聯通和中國移動的美國分公司停止在美國的固定或移動寬頻互聯網業務，要求這些中國運營商在25日批准的網絡中立性規則生效之日起60天內停止服務。



消息稱，該命令也適用於中國通信企業太平洋網絡（Pacific Networks）及其全資子公司ComNet。FCC此前曾禁止這兩家公司提供電信服務，美國法院維持了這些決定。

FCC主席羅森沃塞爾（Jessica Rosenworcel）週四表示，該機構掌握了中國電信運營商在美國提供寬頻服務的證據。FCC曾以國家安全為由，取消或拒絕中國公司提供美國電信服務的權利。

FCC稱，中國電信公司「受中國政府的利用、影響和控制」。

圖為2024年4月6日，中國廣東省廣州市廣東珠島賓館內供美國財政部長耶倫與中國副總理何立峰會見的會場內，中美國旗已設置妥當。（Reuters）

FCC專員斯塔克斯（Geoffrey Starks）指出，中國電信的網站顯示，該公司在美國運營著26個互聯網「存在點」（POPs），並提供主機託管、寬頻、IP轉接和數據中心服務。

FCC對中國接入通常位於數據中心內的「存在點」表示了國家安全方面的擔憂。斯塔克斯說：「它們正在與其他網絡互聯，並能訪問重要的存在點和數據中心」。他敦促「仔細研究敵對供應商對我們的數據和數據中心構成的威脅」。

中國外交部發言人曾就相關問題回應稱，中方敦促美方遵守市場經濟原則，停止將國家安全概念泛化、將經濟問題政治化的錯誤做法，停止濫用國家力量無理打壓中國企業，為中國企業在美投資經營提供公平、公正、非歧視的環境。中方將繼續採取必要措施，維護中國企業的正當權益。