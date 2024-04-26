全球居家辦公調查：新加坡人每週0.9天WFH亞洲之首　日韓低過中國

一份關於全球居家辦公的調查顯示，新加坡人去年每週有0.9天為居家辦公（Work From Home），高於受調查的其他亞洲國家，不過仍低於部份歐美國家。



新加坡金融管理局在4月26日發布的半年一度《宏觀經濟評估》報告中，一篇關於靈活工作安排的特別文章，引述了居家辦公研究（WFH Research）的2023全球居家辦公報告。

圖為2020年7月7日在新加坡市內（Getty）

在受調查的六大洲34個國家中，加拿大以每週1.7天居家辦公位居榜首，英國、美國和澳洲則分別以每週1.5天、1.4天和1.3天躋身前四位。

受調查亞洲國家平均每週居家辦公0.7天，其中新加坡以每週0.9天，是居家辦公時間最長的亞洲國家，中國也以每週0.8天高於平均水平。低於平均水平的有馬來西亞（每週0.6天）、日本（每週0.5天），以及韓國（每週0.4天）。

歐洲國家平均每週居家辦公0.8天，其中德國、荷蘭和芬蘭都高於平均水平，達到每週1天。

調查是於去年4月至6月間進行，共收集約4.2萬名完成中學教育的全職員工回復。

金管局報告的特別文章分析，居家辦公率隨個人受教育程度提高而上升，因此勞動力受教育程度較高的國家，居家辦公率往往較高。

文章還指出，在信息、金融保險、商業和專業服務領域工作比重較大的國家，居家辦公率往往相對較高。

本文獲《聯合早報》授權轉載

