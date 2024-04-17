4天工作周｜新加坡僱員12月起准作出要求　港學者料本地遲早推行

【四日工作周／WFH／Slashers / 斜槓族】新加坡再推搶人才措施，當地僱員自今年12月1日起，可要求每周工作4日，並可申請更多時間在家工作。雖然新指引無法例效力，但企業不能以減低生產力、增加成本、工作性質不可行等為由，拒絕員工相關要求。

有香港學者認為，本地人口老化，同時出生率屢創新低，加上「00後」追求彈性工作，以及人工智能普及，相信香港會在「跨國企業效應」的影響下，逐步走向四天工作，「五日變四日係大勢所趨，遲早都會發生。」

亦有本港人力資源顧問表示，強行推四天工作或削減企業自主性，甚至不利營業環境，例如調整薪金反而減少競爭力。他認為人才會視乎薪金及未來前景等因素，估計不影響香港搶人才。



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企業不能以增加成本、工作性質不可行等理由拒絕

由新加坡勞工部、全國工會代表及人力資源部成立的工作小組提出新指引，新加坡員工自12月1日起，可要求每周工作四日，並可申請更多時間在家工作。

雖然新指引沒有法律效力，但員工可要求靈活的上班時間，以及彈性的上班地點，企業不能以減低生產力、增加成本、工作性質不可行等為由，拒絕員工相關要求。

工作小組發言人指，獲得靈活工作安排，為護理員、女性工作者及資深員工的主要考慮因素，以決定是否重返或留在勞工市場。

料「跨國企業效應」影響港資跟隨歐美四天工作

浸大人力資源策略及發展研究中心中心副主任葉偉光表示，本港人口老化，同時出生率屢創新低，加上「00後」追求彈性工作，以及人工智能普及，種種因素均增加四天工作周的可行性。

五日變四日係大勢所趨，返四日係遲早都會發生。 浸大人力資源策略及發展研究中心中心副主任葉偉光

料會由跨國企業推廣至香港等分部 再影響港資

葉偉光並提到「跨國企業效應」，指歐美跨國企業的總部不少已推行四天工作，相信未來會推廣至香港等分部，過程中逐步調整及控制成本，並蔓延至思維相對保守及傳統的港資，繼而影響到藍領階層，最終整個社會過渡至四天工作為主流。

德國工會於疫情前已成功爭取，每周工時降至28小時，另外由4月起加薪4.3%。（路透社）

星港環境不同 港府積極不干預需由企業踏出第一步

不過葉偉光指，新加坡政府與香港不同，以家長式管治主導政策推進，加上當地的人才亦被內地吸納，需要挽留人才，或因此效發西方國家鼓勵四天工作。至於香港方面，政府一直以來採取積極不干預，估計就如當年六天轉五天工作周，需要由企業踏出第一步。

葉偉光又以德國為例，當地在實行四天工作後，更明文規定員工在下班後，有權不回復電郵，相信未來除了工作日數減少，相關政策亦會改變，讓員工有更多時間專注於家庭。

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人力資源顧問︰強行推四天工作恐減少企業競爭力

合眾人事顧問總經理蘇偉忠表示，本地部份企業在疫情期間，已實施靈活工作時間，例如金融業、設計業、資訊科技業等，當中不少在疫後繼續相關做法，但並不適合藍領階層。

蘇偉忠認為，若「一刀切」推行四天工作周，或削減企業的自主性，甚至不利營業環境，例如調整薪金反而減少競爭力，建議由企業汰弱留強，自行選擇四天或五天的模式。

（香港公司)唔使政府指引，做到自然會做，唔係嘅話會適得其反。 合眾人事顧問總經理蘇偉忠

人才會考慮薪金及前景 料不影響香港搶人才

被問到新加坡鼓勵四天工作周，會否影響香港搶人才。蘇偉忠則指，除了工作日數外，亦要視乎薪金及未來前景等因素，「四天工作其中一個Gimmick（噱頭），不至於好多影響。」