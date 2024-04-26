治療癌症新希望？　英國病人測試首個「個人化」mRNA黑色素瘤疫苗

英國廣播公司（BBC）4月26日報道，世界上第一個針對最致命皮膚癌「黑色素瘤」的個人化mRNA疫苗試驗正在英國進行。該疫苗能幫助患者的免疫系統識別並消滅任何殘留的癌細胞，盼能令患者的癌症不會復發。



天空新聞指，這款「改變遊戲規則」的疫苗還有對付膀胱癌、肺癌和腎臟癌的潛在可能。

疫苗進入重要的第3期測試，在英國試驗，於倫敦、曼徹斯特、愛丁堡等八個中心招募至少60至70名患者。參與試驗的患者必須在過去12週內接受過手術切除高風險黑色素瘤，以確保實驗的最佳結果。

參與實驗52歲的史蒂夫（Steve Young）是第一批嘗試注射疫苗的患者之一。2023年8月，他的頭皮上長出了黑色素瘤。

該疫苗名為mRNA-4157 (V940)，採用與新冠疫苗相同的技術，目前正在最後階段的測試。

疫苗「個人化」意味着它的成分會改變以適應個別患者，匹配患者自身腫瘤的獨特遺傳特徵，並透過指示身體製造蛋白質或抗體來攻擊被標記發現的癌細胞。

倫敦大學學院醫院的研究員肖博士（Heather Shaw）表示，這種疫苗的確有可能治癒黑色素瘤患者，目前正在對其他癌症（肺癌、膀胱癌和腎癌）進行測試。