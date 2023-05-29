黑色素瘤｜身上黑痣、紅痣出現3徵兆　醫生：小心惡性度很高癌症

身體要是出現異狀，一定要多加注意，盡快就醫檢查揪出病因。有醫師透露，曾遇過病患私密處長黑痣，且該痣還伴隨了「3特徵」，坦言那是「惡性度很高的癌症」，提醒民眾務必要多加注意。



台灣大腸直腸科醫師賴依伶在節目《醫師好辣》分享，曾遇過一名女病患就醫時詢問，私密處長了一顆黑痣且發現有持續變大，外表凹凸不平且邊緣不規則、色素不均，之後轉介到醫院檢查後，果真揪出是一種罕見的疾病「黑色素瘤」。

▼黑色素瘤怎麼產生？（點擊下圖看清！👇👇👇）

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賴依伶提醒，黑色素瘤會長在身體各處，只是該案例剛好出現在私密處，所以民眾平時注意身上的痣時，應觀察是否出現「變大、色素分布不均、邊緣不規則」等特徵。

對此，台灣婦產科醫師鄭丞傑補充，惡性黑色素瘤第一期存活率可能還有70、80％，但到了第四期後存活率就會降到10％，示警這是一個務必注意的疾病，不可輕忽。

另外，台灣皮膚科醫師黃柏翰曾指出，外觀紅色的櫻桃血管瘤又被稱為紅痣，通常都很小，約直徑0.1~1公分。其身體各部位都可能出現，主要形成原因為靜脈血管擴張或增生所引起。

不過靜脈血管擴張或增生的確切原因則還有待研究，早期認為是老化現象，被視為長壽的象徵，因此也稱老年性血管瘤，但後來發現年輕人也會有，與遺傳、癌症的關聯性尚待更多證據證實。

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櫻桃血管瘤不會自己消失，除非該處血管因栓塞而變黑。由於屬於良性病灶，不會變成惡性腫瘤，因此民眾發現時不用緊張，一般而言也不必治療；若想去除病灶，也可透過染料雷射或冷凍治療等方式進行。

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