黑色素瘤可致命 標靶組合治療助提升存活率

多痣的年輕人士要小心，致命的皮膚癌隨時找上門！黑色素瘤是惡性度及死亡率最高的皮膚癌，甫發現時可能已擴散至其他器官。大約有一半的黑色素瘤患者帶有BRAF基因變異，倘癌細胞已擴散又沒有使用相關抑制劑治療，逾半患者可於半年內死亡。有臨床腫瘤科專科醫生指，醫學界近年引入標靶組合治療，有助提升五年存活率逾一倍，又提醒若身上的痣擴大、變顏色、甚至出血或潰爛等，有可能是患上黑色素瘤，應盡早求醫接受檢查。



黑色素瘤可以擴散至皮膚、肺部、肝臟、骨骼和大腦等多個器官，而部分黑色素瘤可以轉變自患者原有的痣。臨床腫瘤科專科醫生戴燕萍醫生表示，早期黑色素瘤患者可透過手術切除腫瘤，倘癌細胞已擴散，則要按情況使用電療、化療或標靶藥物治療。

有外國研究顯示，黑色素瘤患者中，有五、六成帶有BRAF基因變異，戴燕萍醫生引述研究表示，有關患者的特徵包括身上痣的數量較多，黑色素瘤主要生長在身體軀幹，而且確診時年紀較輕。她續指，若黑色素瘤癌細胞已擴散至其他多處器官，又沒有使用標靶藥BRAF抑制劑，逾半會於半年內死亡。

標靶組合治療 助提升黑色素瘤五年存活率逾一倍

醫學界近年引入標靶組合治療，專門針對帶有BRAF V600基因變異、無法透過手術切除、癌細胞已擴散至其他器官的黑色素瘤患者。戴燕萍醫生引述研究數據指，標靶組合治療的無惡化存活期中位數約11.4個月，較單一標靶治療的7.3個月多近五成六；五年存活率為20%，較單一標靶治療的9%多逾一倍。

一名40多歲女士某天赫然發現大腿上冒起直徑約一厘米的黑色斑，並於一個月後迅速擴大，求醫時確診為第三期BRAF基因變異黑色素瘤。該名患者雖然已接受切除手術，並於術後輔加電療，惟癌細胞仍於術後四個月復發，並進一步擴散至肺部。戴燕萍醫生指，標靶組合治療亦可作為第三期BRAF V600基因變異患者，切除腫瘤手術後的輔助治療，並引述另一研究數據指，患者使用標靶組合治療作為輔助治療，可大降近一半復發和死亡風險，五年內的無復發存活率達52%。

戴醫生提醒，身上痣若有異常，應盡早求醫接受檢查

身上痣增大甚至潰爛 需及早求醫檢查

不過，戴燕萍醫生提醒，使用標靶組合治療有機會出現發燒發冷、腹瀉、噁心及出皮疹等副作用，若情況嚴重需通知主診醫生，對症下藥紓緩症狀。她又提醒身上有痣者，若痣的體積增大、不對稱生長、呈不規則邊緣、變顏色、發炎疼痛、痕癢、呈衛星狀損傷、甚至出血以及潰爛等，有可能是患上黑色素瘤，應盡早求醫接受檢查。