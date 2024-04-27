網站指哈馬斯法塔赫在華會談　與會者名單倘屬實　會議或「重磅」

總部位於美國華盛頓的中東事務分析網站「觀察」（Al-Monitor）4月26日稱，巴勒斯坦敵對派別哈馬斯（Hamas，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動和法塔赫（Fatah，巴勒斯坦民族解放運動）代表26日在中國舉行會議。



「觀察」網站引述消息人士稱，當天會議的主要議題將是結束巴勒斯坦分裂，討論巴勒斯坦和解問題，並就戰後加沙的管理作進一步談判。

據貝魯特利瓦新聞社報道，應中國外交部邀請，代表團25日晚抵達北京。

哈馬斯代表團由巴勒斯坦政治局副局長馬爾祖克（Moussa Abu Marzouk）率領，成員包括組織高級成員哈亞（Khalil al-Hayya）及巴德蘭等其他高級官員。

巴勒斯坦消息人士向阿拉伯世界通訊社稱，法塔赫派出該組織中央委員會委員兼巴勒斯坦解放組織執行委員會委員、首席談判代表艾哈邁德（Azzam al-Ahmed）和法塔赫中央委員會委員里法伊與會。

圖為左起伊朗副外交部長卡尼、俄羅斯副外交部長兼普丁中東問題特使博格丹諾夫和哈馬斯國際關係負責人馬爾祖克於2023年10月26日在莫斯科舉行三方會議。（哈馬斯telegram）

法塔赫發言人賈格胡布向沙特持有的阿拉伯電視台證實這次會談，但表示他不期待會談產生任何最終決定。

從「觀察」網站所指與會者名單的名單看來，

哈馬斯和中國尚未對此次會晤發表評論。

網站所指的會晤恰逢美國務卿布林肯本週訪問北京。布林肯26日會見了中國外交部長王毅。

中共中央政治局委員、外交部長王毅（右）2024年4月26日上午在北京同美國國務卿布林肯（Antony Blinken，左）舉行會談。（Mark Schiefelbein/Pool via REUTERS）

中國在該地區的作用日益增強，特別是自從它成功促成沙特阿拉伯和伊朗於 2023 年 3 月達成恢復外交關係的協議以來。儘管如此，中國在中東持續存在的問題上一直保持謹慎態度，試圖在各個參與者之間找到平衡。

自加沙戰爭爆發以來，中國一直呼籲停火，並表示支持在兩國方案基礎上建立獨立的巴勒斯坦國。中國也譴責針對平民的暴力行為，但沒有譴責哈馬斯。

上個月，中國外交官王克儉開始了對中東地區的訪問，訪問了埃及、以色列和約旦河西岸地區。在訪問卡塔爾期間，王克儉會見了哈馬斯政治局局長伊斯梅爾·哈尼亞，這是自去年 10 月戰爭以來，中國官員與巴勒斯坦運動的首次公開會面。

哈馬斯提出加入巴解的意念

哈馬斯與法塔赫在北京舉行會晤的前一天，哈馬斯政治局主要成員哈亞表示，如果巴勒斯坦能在1967年被以國佔領的土地上獨立建國，哈馬斯願意解除武裝與轉變為一個政黨，條件是沿着1967年前的邊界建立一個獨立的巴勒斯坦國。

他補充說，哈馬斯將「接受在約旦河西岸和加沙地帶建立一個擁有完全主權的巴勒斯坦國，並接受巴勒斯坦難民根據國際決議返回」。

巴解組織目前被國際社會公認為巴勒斯坦人民的代表，其領導人也是阿巴斯（Mahmoud Abbas）。

哈馬斯最高領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh） 於2024年3月26日到訪伊朗。（Reuters）

《阿拉伯新聞報》4月25日援引巴勒斯坦消息人士的話稱，哈馬斯法塔赫26日在北京會面，討論結束內部分裂。

中國外交部4月26日舉行的例行記者會上，有記者就上述消息提問稱：中方能否證實這一消息？在這一會晤中中方發揮了什麼樣的推動性角色？這一會晤的目標是什麼？結果又是什麼？

對此，外交部發言人汪文斌表示，中方支持巴勒斯坦各派別通過對話協商實現內部和解，加強內部團結。

汪文斌稱，中方一貫支持增強巴勒斯坦民族權力機構的權威，支持巴勒斯坦各派別通過對話協商實現內部和解，加強內部團結。

法塔赫與哈馬斯在2020年7月2日宣告聯手，並在7月6日聲明雙方結束分裂。