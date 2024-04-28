國際奧委會主席：涉案中國泳手若藥檢過關　可參與巴黎奧運會

23名中國游泳選手被曝在2021年東京奧運會前藥檢呈陽性，引發全球體育界強烈反應。國際奧委會主席巴赫力挺世界反興奮劑組織，表明這些中國游泳選手若藥檢過關，便可參加今年的巴黎奧運會。



法媒報道，國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）星期五（4月26日）說：「我們對世界反興奮劑組織（WADA）和相關規定充滿信心，也相信WADA遵守了其規定。」

《紐約時報》上週報道稱，23名中國游泳運動員在東京奧運會前藥檢時，被發現有治療心臟病的處方藥曲美他嗪（TMZ）的痕跡，該藥物可幫助提升運動員成績。

WADA當時接受中國反興奮劑中心的調查結論，認定是由於食品污染造成，此案沒有公開。這些選手最終被允許參加東京奧運會，其中幾名選手獲得包括金牌在內的獎牌。

事件披露後，WADA飽受全球體育界的質疑與批評。

WADA星期四（25日）宣布，已任命一名獨立檢察官，審查對該案件的處理，預計將在兩個月內公布審查結果。

目前距離巴黎奧運會還有三個月的時間，其中涉案的部份選手可能繼續參賽。巴赫表明，只要這些選手的藥檢過關，便可以參加來臨的巴黎奧運會。「如果遵守了程序，沒有理由不讓他們參加比賽。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

