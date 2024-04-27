怒火燒至歐洲　巴黎政治學院學生封鎖校園要求讉責以色列

美國大學校園聲援巴勒斯坦的示威蔓延，怒火燒至彼岸歐洲，法國頂尖高等學府巴黎政治學院（Sciences Po），學生周五（26日）於校內示威， 封鎖大學出入口，訴求包括要求校方譴責以色列。



抗議者首先佔領了校園中心大樓，並用垃圾桶、木平台和自行車堵住了入口。有人聚集在大樓的窗戶前，高呼親巴勒斯坦口號，並懸掛巴勒斯坦旗幟和標語牌，上面寫著「我們都是巴勒斯坦人」。

大學管理部門關閉了所有大學建築，並將課程轉移線上。校方一份聲明表示，「強烈譴責這些學生的行為，這些行為妨礙了學校的正常運作，並對巴黎政治學院的學生、教師和員工進行了處罰。」

4 月 26 日，在法國巴黎，青年人佔領巴黎政治大學一座大樓前的街道，靜坐聲援巴勒斯坦。（Reuters）

周五晚些時候，親巴勒斯坦和親以色列的示威者在學校外的街道上發生了緊張對峙。防暴警察介入，將兩邊人分開。

周三晚上，100多名支持巴勒斯坦示威者首先佔領了巴黎政治學院的圓形劇場。法國媒體稱，當晚，警方驅散了第一批封學院的學生，此舉遭到左翼政客譴責。

巴黎政治學院一向是「法國政治精英搖籃」，現任總統馬克龍（Emmanuel Macron）和總理艾塔爾（Gabriel Attal）皆是校友。