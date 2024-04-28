日圓走勢趨弱　日本民眾黃金週「窮遊」慳住使　企業嘆難請外勞

日圓持續疲弱，每百日圓兌港元一度跌穿「5算」水平，對於外國旅客而言，現在趁機到日本旅遊消費變得更划算。不過日本民眾就似乎無法受惠，他們在黃金週長假面對酒店價格問題困擾；有企業亦因為日圓「低水」而難以請到外勞。



朝日電視台4月27日報道，如何選擇價格合適的酒店是當地黃金週外遊的關鍵，惟東京的酒店價格高企，連原本以便宜見稱的膠囊酒店，每晚房租都叫價1.235萬日圓。有2名來自愛知縣的大學生表示，普通酒店的價格昂貴，所以只好選擇面積較小的膠囊酒店。

不過在該兩名大學生下塌位於新宿的膠囊酒店中，有近半住客都是外國旅客，其中來自法國的一家三口稱，他們已經住過酒店、賓館和民宿，今次就想嘗試住膠囊酒店的滋味。在日元弱勢下，相對較為有錢的外國旅客為了體驗而入住膠囊酒店，就導致當地民眾更難預約。

報道提到，東京的商務酒店住宿費由兩年前的六千多日圓（逾296港元），升至今年的1.8萬日圓（約889港元）。在著名遊客區淺草中擁有最多客房數目的淺草豪景飯店（浅草ビューホテル）負責人表示，有七成住客都是外國旅客。

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有入住該酒店的一對英國夫婦坦言，到日本旅遊比美國便宜得多。他們計劃在該酒店住3晚，每晚房租5萬日圓。即使食材價格高企拖累住宿費比疫情前水平增加三成，酒店在黃金周期間接近完全客滿。

外國遊客到日本「掃平貨」，當地民眾買進口貨則要「捱貴貨」，同時亦影響外勞到日本工作的意慾。有店舖指，疫情前從來不缺有意兼職的人，甚至在很多中國留學生自動「送上門」。惟在日圓弱勢的環境下，這些留學生無意到食肆打工，反而是做代購或做「白牌司機」接載中國旅客賺人民幣。就算食肆將時薪由疫情前的1100日圓加至1300日圓，始終無人問津。因此在缺乏人手的困境，店舖只好減少營業範圍。

圖為2022年11月21日日本東京舉行的關於計劃在2024年推出新鈔的媒體活動中，日本國立印刷局一個廠房展示日圓紙幣的樣本。（Reuters）

另外有日本一間製造商的員工表示，為一名來自中國到當地進修的員工擔任指導時，對方每天到最低消費額2000日圓（約98港元）的燒肉店或回轉壽司店午膳，但自己卻是吃600日圓（約29港元）的飯盒。

該名員工因此想對方為甚麼可以如此充裕，就查一下他們的人工，結果發現與總部新聘的員工沒有太大分別。直到10年前左右，公司在當地聘請的員工的月薪是10萬日圓左右，現在卻增加一倍。

這員工亦慨嘆此不是當地勞動成本上漲的原因，亦是日元疲弱的理由。他透露自己的人工在過去十年都沒改變，每個月的零用錢是4萬日圓，比自己更自由地花錢的人士比比皆是。他認為，公司為了降低勞動成本而將生產線遷至海外，但受到日元急劇貶值影響，卻出乎意料地走向「全球劃一薪金」的情況。