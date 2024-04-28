亂過國道打卡日本白髭神社大鳥居者太狂　加設欄柵真正「殺風景」

位於日本山梨縣河口湖的LAWSON河口湖站前店因能讓人拍到富士山美景，成為不少人必到熱點，但部份遊客行為擾民，地方政府正視，將在4月底起架設大型黑網，讓他們不能再拍。祭出如此狠招的，還不止這個地方政府。



日媒指遊客為更靠近位於日本滋賀縣琵琶湖畔的白髭神社大鳥居並拍照，會從神社這一邊橫越國道，甚至曾發生過致命交通意外。

日本每日放送稱，雖然日本國土交通省滋賀國道事務所在3月於神社前設置用日語與英語書寫的「禁止橫過」標語，仍無法阻止人們冒險過路。

白髭神社2月也祭出「狠招」，是在大鳥居旁設置高度約110厘米、寬約100米的金屬欄柵。此處曾設置木製欄柵，但因高度太低，遊客常跨越它接近大鳥居。

白髭神社宮司高橋敬一說，雖然曾為這個做法感到苦惱，但確保人們安全是首要考量。神社方面也稱，為防遊客冒險過緊路，將拜託相關部門考慮在此處興建行人天橋。

說回LAWSON河口湖站前店的情況。有網民發現在天氣好的時候，那邊拍照的構圖很美，令這裏成為打卡熱點。人們會站在店面對面的道路，向便利店的方向拍照，將整個富士山收入鏡頭。

當地居民稱，大約自1、2年起，這裏前變得非常受歡迎，平時常有數十人在拍照。個別遊客行為問題，令居民不勝其煩。

有酒店在社交媒體X發文，呼籲遊客在那裏拍照時注意個人行為：

位於便利商店對面的牙科診所稱，前來拍照的人經常霸佔行人路。他們吸煙、亂丟垃圾、以及擅自泊車，甚至有人擅闖入私人用地做起生意來。診所指這些行為「為病人帶來麻煩，確實令人不安」。

居民曾採取其他措施，例如安排警衛與保安員幫忙維持秩序，但收效甚微，於是出此下策。街坊在地方政府協助下，將架起一道2.5米高、20米闊的的黑色保護網，可說是直接「毀掉」這個打卡點。

日本時事通訊社4月25日稱， 這張「特大黑絲」預計30日開始施工，最快5月1日安裝完畢。

有印尼網民在社交媒體發文稱，隨着「黑網」架起，這個打卡點將會消失：

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