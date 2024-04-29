美國共和第一銀行出事　去年倒閉潮重演？分析師「幾點異同」解答

共和第一銀行（Republic First Bank）是2024年美國首家倒閉的區域銀行，它在4月26日被賓夕法尼亞州監管機構關閉，並在美國聯邦儲蓄保險公司（FDIC）進行拍賣後出售。



共和第一銀行成立於1988年，在美分行32間，資產值約60億美元（約469.7億港元），規模遠比2023年倒閉的第一共和銀行（First Republic Bank）和矽谷銀行（Silicon Valley Bank）為小。

據美媒Axios於4月26日報道，共和第一銀行的規模並非「大得不能倒」，不會造成重大影響。它的存戶全都不會獲得賠款，包存款超過25萬美元（約195.7萬港元）的存戶。

聯儲局加息皆是共和第一銀行倒閉以及2023年幾間銀行倒閉的共同點，加息將繼續令銀行的資產價值受損。

矽谷銀行破產成為2023年美國首個金融「黑天鵝」事件，美國以前所未見的速度加息乃一大原因。（Reuters）

美媒《紐約時報》4月26日引述金融顧問公司詹尼-蒙哥馬利-斯科特公司（Janney Montgomery Scott）銀行分析師斯特里克蘭（Feddie Strickland）稱，看來即使共和第一銀行倒了，銀行業或將保持穩定。他相信小銀行狀況良好。

他指2023年倒閉的銀行皆是具專門性銀行；矽谷銀行的主要業務是向科技新創企業放貸，Signature Bank主要在加密貨幣領域放貸，而第一共和銀行則專注於高淨值客戶。