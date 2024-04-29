美國中部遭逾百股龍捲風吹襲　俄克拉何馬州至少4死數十傷

美國中部多個州份週末期間遭超過100股龍捲風吹襲，其中在俄克拉何馬州（Oklahoma）造成至少4人死亡，當中包括一名4個月大的嬰兒，另有數十人受傷。國家氣象局（NWS）於4月28日向多地發布龍捲風警告，覆蓋700萬人口。氣象部門預計，中部地區的不穩定天氣將持續到29日。



俄克拉何馬州州長斯蒂特（Kevin Stitt）4月28宣布，該州進入災難緊急狀態。氣象部門稱，從27日至28日凌晨，至少38場龍捲風席捲俄州中部，並蔓延到德州西北部、密蘇里州（ Missouri ）西部和堪薩斯州（Kansas）。其中，俄州小鎮Sulphur受損嚴重，大量建築物受損，部份民房被夷為平地。該州至少4人死亡、30多人受傷，具體損失仍在統計中。

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4月26日起，內布拉斯加州（Nebraska）和艾奧瓦州（Iowa）也遭近80場龍捲風吹襲，其中僅在艾奧瓦州一個縣就有270間民房損毀。

國家氣象局28日亦向多州發出風暴警報，從德州東部持續至伊利諾伊州（Illinois）、威斯康星州（Wisconsin）一帶，覆蓋超過4700萬人口。