日本眾議院補選自民黨「全滅」　首相岸田文雄地位或不保

日本眾議院三區補選星期日（4月28日）晚開票，自民黨因政治與金錢醜聞纏身丟了三個選區。開票結果顯示，唯一有競選的島根第一區，反對黨立憲民主黨候選人輕易打敗自民黨。其他兩個選區則因自民黨棄選，不戰自敗。



這是日本首相岸田文雄上台後，自民黨首次在補選中「全敗」。由於補選也被視為眾院選舉的前哨戰，三區落空對岸田帶來的衝擊很大，尤其是9月自民黨黨魁選戰，恐怕將遇到黨內巨大阻力。

日本放送協會（NHK）報道，時任首相菅義偉就是在執政第三年，因為無法滿足自民黨在補選中的指標，後來被迫放棄參選黨魁。

這是自民黨派系涉金錢醜聞的第一個國選。深受矚目的島根一區是因為前自民黨眾議院議長細田博之去世，他生前是安倍派領導。據開票結果，開票第一時間已傳出自民黨落敗。自民黨和公明黨推薦的新人、前日本中區財務局局長錦織功政（55歲）被反對黨立憲民主黨島根區前女幹部龜井亞紀子（58歲）擊敗。

在三個選區內，自民黨只對島根派出候選人，這是因為島根是自民黨鞏固已久的地區，從1996年以來都不曾輸過。自民黨在提名後派出重量級人物助選，例如岸田、黨幹事長茂木敏充以及選舉委員會委員長小淵優子等。對黨內被捲入金錢醜聞不但做出道歉，而且也大打經濟牌。

自民黨幹事長茂木在開票後說：「我承認選舉結果非常難堪，在整個競選活動中，我們都感受到逆風。政策無法深入人心，造成這個嚴重結果。我們希望繼續以改革恢復民眾的信任。」

同天計票的其他兩個選區是東京第15區以及長崎第三區。開票結果顯示，反對黨立憲民主東京第15區和長崎第三區推選的候選人都取得全面勝利。這兩個選區原本都是自民黨地盤，由於捲入金錢醜聞而導致議員辭職。

東京第15區，立憲民主黨女候選人酒井菜摘（37歲）擊敗了包括日本著名殘障作家乙武洋匡（48歲）在內的所有四名男對手，奪得議席。據悉，自民黨原本想說服乙武洋匡為自民黨保住一議席，但最終被拒絕。

長崎第三區也因安倍派系的議員被捲入賄賂醜聞。在自民黨棄權不提名候選人的這一區，結果也讓反對黨立憲民主黨獲勝，黨聯合會副會長山田勝彥（44歲）當選。

本文獲《聯合早報》授權轉載

