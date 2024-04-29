烏克蘭軍隊前線失利撤出東部3村　總司令承認：戰況惡化

烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrsky）4月28日說，烏克蘭東部的戰鬥已經惡化，烏克蘭軍隊已經向西撤退至新的防線。



路透社報道，俄羅斯軍隊一直在東部穩步推進，戰鬥重點位於恰索夫亞爾（Chasiv Yar）附近和俄軍於2月佔領的阿夫季夫卡（Avdiivka）西北部。

圖為2023年4月22日，烏克蘭頓涅茨克（Donetsk），恰索夫亞爾（Chasiv Yar）尚未失守前烏克蘭軍人乘坐坦克在附近行駛。 （Reuters）

瑟爾斯基在Telegram上說，他的部隊已在別爾季奇村（Berdychi）和塞梅尼夫卡村（Semenivka）以西，以及靠近馬林卡（Maryinka，暫譯）附近以南的新米哈伊利夫卡（Novomykhailivka）建立了新的防禦陣地。

瑟爾斯基說，俄羅斯「在兵力和手段上擁有顯着優勢」，並且能夠在「激烈的戰鬥」中取得進展。

他說：「總的來說，敵人在這些地區取得了一定的戰術成功，但無法獲得作戰優勢。」

俄烏戰爭：圖為2024年1月12日，瑟爾斯基接受路透社採訪。（Reuters）

瑟爾斯基補充說，剛剛休整的烏克蘭旅正在這些地區進行輪換，以取代遭受損失的部隊。

俄羅斯國防部4月28日說，其部隊已佔領別爾蒂奇附近的新巴赫穆季夫卡（Novobakhmutivka），但烏克蘭軍方尚未對這一說法發表評論。

烏克蘭盼望着期待已久的美國軍事援助早日到位。官員們說，這對於阻止俄羅斯的入侵至關重要。

本文獲《聯合早報》授權轉載

