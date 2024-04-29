美國處理挺巴示威都「雙標」？　紅藍州份對應反猶手段亦分強弱

美國大學生挺巴勒斯坦示威活動愈演愈烈，不同大學的處理方式有所不同，兩黨官員面對今次示威的手段亦分「強弱」。共和黨籍有官員採取的手段較為強勢，對待示威「絕不容忍」；而民主黨籍官員較為「柔和」，主張「謹慎處理」。民主黨籍學者史洛夫（Kaivan Shroff）表示，共和黨人將這場危機視為「政治勝利」。



有共和黨人稱向大學施壓是為化解反猶主義，史洛夫表示，他們認為是現總統拜登（Joe Biden）的問題，還將這場危機視為「政治勝利」。

美國大學挺巴示威：2024年4月24日，美國加州洛杉磯，當警員開始進行拘捕行動時，身在南加州大學校友園的示威者緊緊牽着其他人的手。（REUTERS/Zaydee Sanchez）

佛羅里州共和黨籍州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）認為，校方在面對挺巴示威時太軟弱以致不敢採取行動，他又轟校方放任暴徒滋擾猶太族裔師生，並稱若敢在佛州大學這樣做則會被退學。

↓↓桑蒂斯在社交平台發文抨擊部份大學做法軟弱↓↓

相比之下，民主黨籍的紐約州州長霍楚爾（Kathy Hochul）認為，目前沒必要動用國民警衛隊處理大學示威。對於被捕人士的遭遇，同樣屬民主黨的加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）強調確保過程和平，他還說：「我們非常謹慎並全力採取適當方式處理此問題。」