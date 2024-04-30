烏克蘭哈爾科夫1月遇襲　聯合國報告：發現朝鮮彈道導彈碎片

根據路透社星期一（4月29日）看到的一份報告，聯合國制裁監察員告訴安全理事會委員會，今年1月2日落在烏克蘭哈爾科夫市的一枚導彈，是來自朝鮮的火星11系列彈道導彈。



在這份長達32頁的報告中，聯合國制裁監察員得出的結論是，「從烏克蘭哈爾科夫投下的一枚導彈所回收的碎片，是來自朝鮮的火星11系列導彈」，並指這違反了聯合國對朝鮮實施的武器禁運。

自2006年以來，朝鮮就因為發展彈道導彈與核計劃而受到聯合國的制裁，而且對朝鮮的制裁措施一直在加強。

三名制裁監察員本月早些時候前往烏克蘭檢查這枚導彈殘骸，沒有發現任何證據表明導彈是俄羅斯製造的。他們「無法獨立識別導彈是從哪裏發射或是由誰發射。」

制裁監察員在4月25日提交給安理會朝鮮制裁委員會的報告中說：「烏克蘭當局提供的彈道信息表明，它是在俄羅斯聯邦境內發射的。」

他們說：「若是在當地某個地點發射，而導彈是由俄羅斯軍隊所控制，這很可能表明導彈是俄羅斯聯邦採購的。」他們也說，這違反了2006年聯合國對朝鮮實施的武器禁運。

俄羅斯和朝鮮駐美國紐約聯合國代表團，沒有立即回應對制裁監察員報告進行置評請求。

美國和其他國家指責朝鮮向俄羅斯轉讓武器，用於在烏克蘭的戰爭。莫斯科和平壤均否認這些指控，但俄朝去年誓言要深化兩國軍事關係。

本文獲《聯合早報》授權轉載

