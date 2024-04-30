斯托爾滕貝格突訪基輔　澤連斯基促盟友加快提供軍援

俄羅斯加強在烏東戰線推進，連日宣布在頓涅茨克（Donetsk）地區解放多條村莊。北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg ）4月29日突訪基輔，與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會面，澤連斯基呼籲盟友加快提供軍援，強調戰場形勢取決於烏克蘭獲得彈藥供應的速度。



斯托爾滕貝格直言，北約成員國過去幾個月未有兌現援烏承諾，但相信情況正在改變，將會增加向烏克蘭提供武器和彈藥，他並預計會有其他「新的承諾」。另新華社引述烏克蘭媒體稱，斯托爾滕貝格還邀請澤連斯基出席7月在華盛頓舉行的北約峰會。



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斯托爾滕貝格在聯合記者會上說，北約已就加強對烏克蘭的安全支持，以及訓練烏軍士兵的計劃達成一致，認為有必要將各國的單獨支持，轉變為北約聯合支持，以確保援烏的「長期性和可預測性」。

澤連斯基表示，兩人討論了由北約出資成立烏克蘭國防特別基金的事宜，北約將在5年內向基金提供1000億歐元支持；並透露美國日前宣布的新軍事援助，已開始運抵烏克蘭。他又重申，戰場局勢直接取決於烏克蘭獲得彈藥的速度，強調過程需要加快。