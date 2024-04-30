英國緊縮移民政策　保守派智庫籲減少學生簽證　高文浩撰文支持

英國政府緊縮移民政策之際，有保守派智庫發表報告，建議廢除現行畢業生簽證制度、僅開放績優大學提供外國學生簽證，相關報告獲地方發展、房屋及社區大臣高文浩（Michael Gove）撰寫前言支持。



據英國《每日郵報》（Daily Mail）4月29日引用英國內政部資料報道，至2023年3月止的一年期間，有高達約2萬件庇護申請是來自憑簽證合法入境英國的外籍人士，數量為2003年以來最高，且年增長率高達154%。

在英國政壇頗具影響力的中間偏右保守黨智庫「前進」（Onward）30日發布題為《保守主義經濟》（A Conservative Economy）的報告，內容建議的移民政策與英國政府目前的法規修訂方向大致符合。

英國內政部資料顯示2023年庇護申請年增長率高達154%。圖為2023年3月23日，英國希斯路機場（Heathrow Airport）第5客運大樓入境護照檢查區有標明是英國邊境的標誌。（Reuters）

報告認為，移民規則應該進行徹底改革，將淨移民降低到可持續的水平，簽證制度只優先考慮那些擁有高技能和收入潛力的人，逐步取消向低技能、低收入的移民派發簽證。

報告指，應該減少能發放學生簽證的高等教育機構，僅開放績效表現最佳的大學院校為外國學生提供入境簽證。

高文浩在報告的前言寫道，報告提出了激進的改革願景，它對大家需要就英國下一步進行的對話做出了寶貴的貢獻。