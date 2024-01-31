英國料2036年人口逼近7,400萬　明言將收緊移民

英國國家統計局（Office for National Statistics，ONS）預計2036年該國人口將達7,370萬，淨移民成為推動人口增長的原因。



英國已多次強調要減少移民人數，2023年12月4日宣布收緊移民政策，目標是在未來數年的移民人數削減30萬人。5招收緊移民政策，包括醫護不能再因持衛生與護理簽證而帶家屬赴英，申請技術工作簽證的年薪要求也大幅提高等；這些措施會在3月11日生效。

ONS於1月30日發表報告，指英國人口2021年現時為6,700萬，兩年後（2036年）將增660萬人，其中包括610萬淨移民，以及出生人口料較死亡人數多約50萬人。

報告稱，該國2036年人口將增至約7,370萬人（現時的估計是2036年達到6,700萬人）。ONS估計，英國來到2026年中期人口達7,000萬大關，比2022年發布的預測提早了10年。來到2046年，英國人口將增至7,650萬。

2024年1月19日，英國倫敦民眾日出時在滑鐵盧橋（Waterloo Bridge）上慢跑，從照片可看到位處他們後方的倫敦金融城商業區。（REUTERS/Toby Melville）

英國首相府發言人：

首相辛偉誠認為合法移民比例過高，以及必須快速降低。

圖為英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）2023年12月16日訪問意大利期間，在羅馬出席活動。（Reuters）

辛偉誠12月時稱，英國有需要一勞永逸地掌握移民問題。他也在英報《太陽報》撰文，12月4日發布，向移民直言「沒貢獻就不要來」。

2023年10月1日，英國外交大臣祁湛明（James Cleverly）出席保守黨年會並發表講話。（路透社）

內政大臣祁湛明（James Cleverly）2023年12月也說：

我已表明，[英國]移民人數過多，我們必須回到可持續水平。

英政府繼12月公布措施後，再發布數據，這被視為辛偉誠政府以此展示，當局面臨調控合法移民人數的壓力，尋求各界理解。12月時，有當地組織則擔憂新招會令願意到英國的醫護人才減少，加劇人手緊張問題；企業和工會亦做出類似批評。