美國挺巴示威　德州警方到大學清場　期間出動胡椒噴霧

美國挺巴示威持續蔓延至全美多地的大學校園，多間院校陸續清場，其中州防暴警察29日進入德州大學奧斯汀分校（University of Texas at Austin）校園，到聲援巴勒斯坦示威者的營地清場，期間出動胡椒噴霧，又將不肯離開的示威者拖走，約50人被捕。



據《紐約時報》（The New York Times）29日報道，當示威者在校園內設立營地後，校園警察在短時間內發布了驅散令。助理校長斯特里皮（Shane Streepy）在發給校園的信息中稱，如果抗議者不離開，他們將被逮捕，並將被指控行為不檢、騷亂、非法侵入和阻塞通道。

州警在進入校園後，清理了親巴勒斯坦抗議者在搭建的少量帳篷，並逮捕了數十人。期後有示威者包圍了一輛警車，州警隨即對包圍人士出動胡椒噴霧。

2024年4月29日，在美國德州奧斯汀的德州大學，一名州警向親巴勒斯坦抗議者噴灑胡椒噴霧。(Reuters)

德州州長阿博特（Greg Abbott）在州警清場後，於社交媒體上表示由於校內不允許紮營佔領，警方已出動逮捕示威者。

阿博特在社交媒體X上分享了一段警方清場的片段：

德大發言人戴維斯(Brian Davis)表示，示威者無視執法人員指示，未有移除示威營地，因此執法人員才會採取行動清場，並且相信大多數示威者與德州大學無關。

同日，美國哥倫比亞大學（Columbia University ）開始，對拒絕拆除示威營地的親巴勒斯坦大學生採取停學處分。